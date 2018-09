Intelligent Repair Solutions (IRS)

Da sitzt er, Gerd Beckmann, Chef der Becker & Beckmann GmbH, dem mit über 130 Mitarbeitern größten, freien Karosserie-, Lack- und Mechanikbetrieb in Berlin. An zwei Standorten, in Berlin Marzahn und seit 2014 in Moabit, bietet er Autofahrern alles an, was man sich an Dienstleistungen rund um die Fahrzeugreparatur vorstellen kann. Mehr noch: Auf dem riesigen Betriebsgelände in Moabit haben sich neben der DEKRA mit DentWizard, ColorWizard und CleanWizard Spezialisten für Smart-Repair und Fahrzeugaufbereitung angesiedelt. Letztere sind seit Juli dieses Jahres sogar „Kollegen“ von Beckmann. Und neben ihm sitzt mit Norbert Dohmen, dem Geschäftsführer der IRS (für Intelligent Repair Solutions), Gerd Beckmanns neuer Chef, ebenfalls seit Juli. Denn da entschied sich der 56-Jährige gelernte Karosseriebaumeister, sein Unternehmen an die IRS zu verkaufen. Die IRS erwarb alle Geschäftsanteile, übernahm die Mitarbeiter und ist neue Mieterin der Betriebsgebäude. Und Gerd Beckmann? Ist vom geschäftsführenden Inhaber zum Geschäftsführer geworden – eine Situation, mit der er alles andere als unzufrieden scheint. „Für mich waren zwei Dinge ausschlaggebend: Zum einen kann ich so eine zukunftsfähige Nachfolgelösung für mich als Inhaber erzielen und damit die Sicherheit der Arbeitsplätze gewährleisten“, erklärt Beckmann. „Zum anderen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir, obwohl Becker & Beckmann zu den größten Reparaturbetrieben in Deutschland gehört, die Zukunft besser in einem Verbund wie der IRS meistern.“ Über weitere Gründe und Folgen des Verkaufs sowie über Strategie und Ziele der IRS gaben uns Gerd Beckmann und Norbert Dohmen, Geschäftfsführer Intelligent Repair Solutions (IRS) im Interview Auskunft.