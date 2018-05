Scannen und        per Click bestellen

„Beim Webshop hat uns vor allem die einfache Anwendung überzeugt“, resümiert Hartmut Klinck im Betrieb Schröder in Hamburg.Fotos: Spies Hecker

„Beim Webshop hat uns vor allem die einfache Anwendung überzeugt“, resümiert Hartmut Klinck im Betrieb Schröder in Hamburg.Fotos: Spies Hecker

Lackiermeister André Münchow verwendet im Betrieb Reiner Holzapfel in Herborn seit rund einem halben Jahr den Spies Hecker-Webshop für Bestellungen. Foto: Spies Hecker

Bereits seit knapp zwei Jahren arbeitet Martin Blitz, Geschäftsführer von Lorenz Lackierungen in Schönebeck bei Magdeburg mit dem Spies Hecker Webshop. Foto: Spies Hecker

Alle Preise auf einen Blick – dies ist für René Hoffmann (li.), Lackiermeister bei IDENTICA H. & C. Schmidt in Pyrbaum-Seligenporten, eines der Hauptargumente, die für die Webshop-Nutzung sprechen. Foto: Spies Hecker

Seit knapp zwei Jahren können Betriebe den Spies Hecker Webshop nutzen

„Beim Webshop hat uns vor allem die einfache Anwendung überzeugt“, resümiert Hartmut Klinck, Lackierermeister im Betrieb Jürgen Schröder in Hamburg. Seit mehr als einem halben Jahr setzt er mit seinem Team den Spies Hecker Webshop zur Materialbestellung ein. „Ich kann im Farblager direkt mit dem Barcode-Scanner die Produkte einscannen und dann mit einem Klick über den Webshop bestellen. Dadurch spare ich Papier und reduziere Laufwege“, erklärt der Lackierermeister.

Zu jeder Tages- und Nachtzeit

Bereits seit knapp zwei Jahren arbeitet Martin Blitz, Geschäftsführer von Lorenz Lackierungen in Schönebeck bei Magdeburg mit dem Spies Hecker Webshop. „Vor allem nutze ich das System, um alle Produkte von Spies Hecker und auch notwendiges Lackier- und Schleifzubehör von den kooperierenden Ausrüstern zu bestellen“, erläutert er. „Meine Bestellungen kann ich dadurch zeitunabhängig aufgeben, zum Beispiel am Abend nach dem Tagesgeschäft. Darüber hinaus ermöglicht mir der Webshop, die Preise für Lackprodukte und Verbrauchsmaterial immer im Blick zu behalten“, fügt er hinzu.

Schnelle Übersicht

Alle Preise auf einen Blick – dies ist auch für René Hoffmann eines der Hauptargumente, die für die Webshop-Nutzung sprechen. Der Lackiermeister aus dem Betrieb IDENTICA H. & C. Schmidt in Pyrbaum-Seligenporten südöstlich von Nürnberg bestellt seit mehr als eineinhalb Jahren ausschließlich über dieses System. „Zu jedem Produkt werden mir alle wichtigen Infos angezeigt. Und wenn ich doch einmal eine Frage habe, reicht ein Anruf im Spies Hecker Stützpunkt in Nürnberg. Dort erhalte ich praxisnahe Hinweise und Lösungsvorschläge“, zählt René Hoffmann auf.

Alles auf einer Plattform

Im Karosseriebau- und Lackierbetrieb Reiner Holzapfel in Herborn verwendet Lackiermeister André Münchow seit rund einem Jahr den Spies Hecker Webshop für Bestellungen. „Die Produkte lassen sich dafür einfach einscannen. Das Listen-Ausfüllen per Hand gehört damit der Vergangenheit an – das spart Zeit. Außerdem kann ich mit dem Webshop sowohl Lackmaterial als auch Zubehör – vom Schleifpapier über Finishprodukte bis hin zum Abdeckmaterial – bequem auf einer Plattform ordern. Somit bleibt auch hier der Aufwand gering und ich habe Zeit für produktive Tätigkeiten“, fasst er den Nutzen zusammen.