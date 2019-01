Neustart in Gelb

Mit Sinnek präsentiert sich eine neue Reparaturlackmarke auf den europäischen Märkten

Grün ist es hier im spanischen Baskenland, ein bisschen wie im Schwarzwald. Unten im Tal Industrie und Gewerbe, oben Gehöfte und viel Wald. Unten wurde es Lackhersteller BESA vor ein paar Jahren zu eng, daher zog man hinauf und baute über dem Ort Azkoitia ein brandneues, hochmodernes Werk auf die grüne Wiese, umgeben von sattgrünen Wäldern – kein Wunder, dass seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1963, damals unter dem Namen Bernardo Ecenarro, ein grüner Tannenbaum Bestandteil des Logos ist. Die

Farbe, um die es hier aber gehen soll, ist nicht grün, sondern gelb. Denn Sonnenblumengelb ist die Erkennungsfarbe von Sinnek, einer neuen Marke von BESA, unter der ein breites Spektrum von Lackprodukten rund um die komplett neu entwickelte Wasserbasislackreihe W 6000 angeboten wird. Komplett in Gelb gehalten war auch der Messetand auf der letztjährigen Automechanika, wo Sinnek, eineinhalb Jahre nach dem Launch der Marke in Madrid, seine Deutschland-Premiere feierte. „BESA ist in Deutschland bereits seit langem aktiv“, erklärt Export Manager Jorge Lampreave, „wir haben uns aber schwerpunktmäßig im industriellen Umfeld bewegt. An Reparaturlackierer haben wir hauptsächlich Klarlack, Füller und Spachtel geliefert.“ Was fehlte, um auf den entwickelten Märkten als kompletter Player wahrgenommen zu werden, war eine Wasserbasislackreihe. An der begann man vor rund sieben Jahren zu arbeiten, in aller Ruhe und mit dem Anspruch, vom Start weg ein konkurrenzfähiges Produkt zu präsentieren.

Vom Start weg komplett

„Nicht der Erste zu sein, sondern, um ehrlich zu sein, zu den letzten zu gehören, die mit einer Wasserbasislackreihe auf den Markt kommen, hat einen großen Vorteil“, erklärt Ernesto Ecenarro, Sohn des Firmengründers Bernardo und gemeinsam mit seinem Bruder Guillermo Geschäftsführer von BESA. „Wir konnten genau zu dem Zeitpunkt an den Start gehen, an dem wir sicher sein konnten, mit den Top-Playern der Branche mithalten zu können – zum einen, was die Lacktechnologie und die Verarbeitung angeht, zum anderen beim Farbtonservice.“ Die Einführung der Wasserlackreihe nahm man dann zum Anlass, das komplette Portfolio für den Profilackierer neu zu gestalten, neue Klarlacke, Füller und Primer rund um die Wasserlackreihe zusammenzustellen oder neu zu formulieren. „Weil die Einführung einen so bedeutenden Schritt für uns darstellte und auch, um Verwechslungen mit unserem bestehenden Angebot und Konflikte innerhalb des bestehenden Händlernetzes zu vermeiden, haben wir beschlossen, gleich eine komplett neue Marke – eben Sinnek – zu gründen“, erklärt Ernesto Ecenarro. „Dazu wurde ein komplett neues Erscheinungsbild entwickelt“, berichtet Marketing Managerin Amaia Mujika, „mit Gelb als Leitfarbe.“ The

future is yellow, die Zukunft ist gelb, lautet der Slogan, unter dem man seitdem unterwegs ist. Das frische Gelb stieß bei den Besuchern der Messen in Madrid, Paris und zuletzt Frankfurt auf Anhieb auf große Resonanz. „Das Interesse an einer neuen Lackmarke und natürlich einem dahinter stehenden Technologie- und Servicepaket ist

extrem hoch“, stellt Jorge Lampreave fest, „es sieht so aus, als hätten wir für unseren Neustart einen idealen Zeitpunkt erwischt.“ MR