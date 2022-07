Schneller zum Gutachten durch KI

Audatex vertieft die Partnerschaft mit der unabhängigen internationalen Sachverständigenzentrale SZU. Das Ziel: schnellere und standardisierte Kfz-Schadengutachten durch künstliche Intelligenz.

Die Technologie ermöglicht es, auf Basis von Bildern automatisiert und in Echtzeit eine erste Schadenkalkulation zu erstellen, welche nahtlos im Audatex-System Qapter weiterverarbeitet, validiert oder verändert werden kann.

„Durch diese Kombination von modernster Technologie mit dem Sachverstand der SZU eröffnen sich viele neue Usecases“, freut sich SZU-Geschäftsführer Johann Köck. „Möglich wird so zum Beispiel die Leasingrücknahme mit einer schnellen Fotoerfassung vor Ort und einer Fertigstellung des Reports in der Zentrale oder die Kombination mit Scanner-Systemen.“

Zeitaufwand optimieren

Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit wollen die beiden Partner bei Kfz-Schadengutachten durch künstliche Intelligenz die Genauigkeit und den Zeitaufwand optimieren.

SZU setzt die Kalkulations-Tools von Solera bereits erfolgreich bei der Erstellung ihrer Gutachten ein. Damit künftig sämtliche Sachverständige des Unternehmens von der KI-gestützten Technik profitieren können, haben die beiden Unternehmen ihre strategische Allianz nun weiter ausgebaut.

„SZU teilt unsere Vision, bei der Ermittlung und Begutachtung bestehender Schäden für seine Flotten- und Mietkunden auf KI-Unterstützung zu setzen. Wir freuen uns, als nächstes Kapitel unserer strategischen Partnerschaft Qapter Intelligent Estimating einzuführen“, so Peter Ballé, Head of Strategic Accounts bei Solera Deutschland. „In enger Zusammenarbeit mit SZU bereichern wir das gesamte Schaden-Ökosystem mit Innovationen, die optimierte Präzision der Begutachtung von Leasingrückläufern und Unfallfahrzeugen mit einer Zeitersparnis verbinden.“

Die Partnerschaft zwischen Solera und SZU besteht seit über 20 Jahren. SZU ist einer der ersten Gutachtenanbieter, bei denen die Solera-KI für die Begutachtung von Flotten- und Unfallfahrzeugen zum Einsatz kommt. Qapter Intelligent Estimating von Solera leitet Sachverständige bei der Anfertigung von Fahrzeugaufnahmen an, erkennt mit KI-Unterstützung vorhandene Schäden sowie deren Ausmaß und erstellt innerhalb weniger Minuten einen vollständigen Kostenvoranschlag für die Reparatur. Der Einsatz künstlicher Intelligenz soll objektivere und einheitlichere Gutachten bei gleichzeitiger Zeitersparnis für die Sachverständigen gewährleisten. Mit zusätzlichen Kontaktpunkten im Prozess möchte SZU zudem seine Kunden in den Prozess einbinden, indem sie sich anhand eigener Schadenaufnahmen in wenigen Minuten eine Vorab-Kalkulation erstellen lassen können.

Keine Kompromisse bei Kfz-Schadengutachten durch künstliche Intelligenz

„Damit wird der Prozess nicht nur schneller und effizienter, die Benutzer der Systeme erfahren auch moderne Technologie und die Ergebnisse sind durchgehend konsistent und verlässlich“, ergänzt Peter Ballé. „Wir haben in unseren Piloten z. B. gesehen, dass Reparaturannahmen von ca. 20 Minuten auf ca. 7 Minuten beschleunigt werden, dass Expertenkalkulationen in weniger als 10 Minuten erstellt werden können und dass die Reparaturquote im Vergleich zum Ersatz steigt.“ SZU-Geschäftsführer Johann Köck fügt hinzu: „Wir möchten in puncto Treffsicherheit der Schadenerkennung keine Kompromisse eingehen, wollen aber dennoch den Zeitaufwand für unsere Sachverständigen senken. Außerdem wünschten wir uns einen vollständigen End-to-End-Prozess, der sich nahtlos in unser modernes Bestandssystem integrieren lässt, weiterhin eine effiziente Zusammenarbeit mit unseren Kunden aus der Miet- und Leasingbranche ermöglicht und uns mit schnellerem Service bei niedrigeren Kosten neue Usecases eröffnet“.

Mehr Informationen über Qapter Intelligent Estimating und eine Testversion gibt es unter www.qapter.com. ■

www.audatex.de