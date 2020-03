Vom Schadenmanager zum InsurTech

Neue Plattform, neues Branding, neue Strategie: Innovation Group richtet sich für die Zukunft aus.

Laut Matthew Whittall, Geschäftsführer Deutschland, wird 2020 ein spannendes Jahr: „Wir glauben, dass der Sprung in das digitale Zeitalter der entscheidende Erfolgsfaktor für unsere Zukunft ist. Das macht man nicht eben mal „nebenbei“. Seit mehr als 2 Jahren investiert die Gruppe in die neueste Technologie und damit in unsere neu entwickelte,richtet sich globale Schadenmanagement-Plattform „Gateway“. Zudem passen wir unsere Strukturen auf die Anforderungen der neuen Arbeitswelt an. Heute stellen wir unser neues Branding vor, zusammen mit Gateway und den neuen agilen Arbeitsstrukturen bei Innovation Group unterstreicht dies unser neues, gestärktes Selbstverständnis.“

Gateway ist live

Am 24.02.2020 hat Innovation Group die ersten Aufträge über die neue digitale Plattform Gateway vermittelt. „Zusammen mit einem großen Flottenkunden beginnen wir den Test der Alltagstauglichkeit und legen den Fokus auf den wichtigsten Prozessteilnehmer – den Fahrer, wir analysieren die Reaktionen auf Live-Updates und dessen Feedback über eine Zufriedenheitsabfrage. Wir haben hier viel Energie reingesteckt und sind keine Kompromisse eingegangen. Wir verfolgen mit Gateway zwei Ziele: erstens wollen wir den Stress eines Schadens für den Endkunden minimieren, und zweitens Schadensteuerung für Versicherer, Flotten und Werkstätten einfacher machen. Was das im Detail heißt werden wir allen Interessenten beim Schadenforum in Leipzig am 28. und 29.04.2020 mit unserem neuen Markenauftritt zeigen.“ so Whittall weiter.

Transparenz – für alle

„Der Fahrer schöpft Vertrauen aus der Transparenz und den Updates in Echtzeit. Diese Transparenz ermöglichen unsere Partnerwerkstätten und Dienstleister durch ihr Verständnis von Digitalisierung – und ihre tägliche Unterstützung. Aber das ist keine Einbahnstraße“, hält Ross Milton, Finanzvorstand Deutschland, fest. „In Gateway arbeiten alle Beteiligten am gleichen Schaden. Jeder Schritt, vom Auftrag bis zum Status der Zahlung, ist für die Partner sichtbar. Transparenz für alle ist eines der Versprechen, welches wir aus unserem Selbstverständnis als InsurTech ableiten.“ „Agil entwickelte Software benötigt eine agil denkende und handelnde Operative.“ fasst Chief Operation Officer Markus Unterberger die zentrale Leitlinie zusammen. „Unsere neue Software gibt unseren Mitarbeitern viel mehr Flexibilität im Alltag. Die neue Infrastruktur, eine Kombination aus Cloud-Technologien und neuen, mobilen Arbeitsplätzen, macht „mobile working“ deutlich einfacher und viel sicherer. Dieses neue Selbstverständnis wird nicht nur mit dem schrittweisen Umbau unseres Büros in Stuttgart sichtbar, unser neues Branding bildet dafür die Klammer.“

Neues Branding

Jörg Hänsel, CDO Deutschland, verbindet diese strategischen Elemente mit dem Marktgeschehen: „Wie in fast allen Branchen, wird Technologie auch die Schadenbranche radikal ändern. Der Kunde erwartet mehr Self-Service, mehr Transparenz und mehr Sicherheit im Prozess – weil er es bereits bei anderen Themen wie der Pizzabestellung, dem Paketversand oder der Taxireservierung alltäglich erlebt. Der Schadenmanager der Zukunft wird weniger „Administrator“ sein, stattdessen eine Plattform zum Austausch für alle Beteiligten. Echtzeitstatus, immer abrufbar, ohne Medienbrüche – mit dem Kunden im Mittelpunkt. In diesem Sinne haben wir als Gruppe entschieden unsere Corporate Identity zu modernisieren und gleichzeitig unserer Technologie eine prominentere Rolle zu geben. Das können Sie ab heute auf unserer neuen globalen Website sehen. In den nächsten Wochen werden wir das neue Branding in Deutschland ausrollen.“ ■

www.innovation.group/

(Abbildung: Innovation Group)

5. März 2020