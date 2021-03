Ostermeier GmbH - moderne Karosseriewerkstatt mit Tradition

Die Ostermeier GmbH in München-Trudering: ein Traditionsunternehmen, das sich dennoch dynamisch verändert

Irgendetwas bewegt sich ständig in diesem Betrieb. Teilewägen rollen quer durch die Werkstatt, Fahrzeuge samt Hebebühne gleiten auf Transmobil-Scootern vom Vorbereitungs- in den Lackierbereich, lackierfertig abgedeckte Karossen schweben auf Schienen von der Maskierzone durch die Lackierstraße. Und auch die Ostermeier GmbH selbst, ein Münchener Traditionsbetrieb, hat sich bewegt, vom Gründungsstandort im Zentrum an den Münchner Osten. 2014 wurde der Neubau in Trudering eingeweiht, und fünf Jahre später gab es Bewegung in der Geschäftsführung, als Benedikt Müller, der heutige Geschäftsführer, die Firma übernahm.

Immer in Bewegung bleiben – das hält auch der gelernte Kfz-Mechaniker und studierte Betriebswirt Müller für ein passendes Motto für sein Unternehmen, denn gewandelt hat sich auch die Ausrichtung der Ostermeier GmbH: „Unser Kundenstamm ist heute sehr gemischt. Das war aber auch schon mal anders: Lange Zeit haben wir uns sehr auf Flotten- und Leasingfahrzeuge konzentriert, jetzt öffnen wir uns aber auch mehr dem Versicherungsmarkt – und damit den gesteuerten Schäden.“ Versicherungsgesellschaften sind immer noch auf der Suche nach Partnerwerkstätten, ist Bendikt Müller überzeugt. „Daher sehen wir auch hier einen wachsenden Markt für uns.“ Gut gerüstet dafür ist die Firma Ostermeier allemal.

Kernkompetenz Elektronik

Denn eines war für Benedikt Müller essenziell: Immer auf dem neuesten Stand der Technik sein. Das betrifft die Instandsetzungs- und Richtmöglichkeiten, die effiziente Lackieranlage, aber auch die Elektronik. „Bei Leasingfahrzeugen haben wir es mit Fahrzeugen zu tun, die zwischen 36 und 48 Monate alt sind“, erklärt Müller. „In den Bereichen Diagnose, Kodierung und Kalibrierung müssen wir daher immer up-to-Date sein.“ Doch damit ist es noch nicht getan. Besonders großen Wert legt die Ostermeier GmbH auch auf die Schulung der Mitarbeiter. „Nur wenn meine Leute wissen, womit sie es zu tun haben und gut organisiert sind, können Sie in jeder Situation schnell agieren und so die gewünschte Qualität liefern.“

Benedikt Müller Wir haben das Jahr 2020 besonders dazu genutzt, unsere Prozesse anzupassen und zu optimieren.

Perfekt organisiert

Einen entscheidenden Beitrag zur guten Organisation lieferte neue Werkstattsoft- und -hardware. „Wir haben das Jahr 2020, in dem es Corona-bedingt manchmal etwas ruhiger zuging, besonders dazu genutzt, unsere Prozesse anzupassen und zu optimieren“, betont Müller. „In den letzten Monaten haben wir uns von einem sehr analogen Arbeiten hin zu einem komplett digitalen Prozess entwickelt. Nach Einführung der PDR Cloud-Werkstattsoftware erhielt jeder Mitarbeiter ein eigenes Smartphone sowie ein Tablet, über welches er den Stand jedes Arbeitsvorgangs einsehen, sich Arbeiten zuweisen und sich ein- und ausloggen kann“, erklärt Maximilian Mälzer, Assistent der Geschäftsführung. „Das hilft nicht nur bei der Annahme und beim Gespräch mit dem Kunden im Empfang, sondern macht auch den Prozess in der Werkstatt deutlich einfacher. Man sieht den aktuellen Auftrag, an dem gearbeitet wird, kann Infos wie Bilder abrufen und hinzufügen.“ So behält jeder den Überblick und die Kommunikation funktioniert reibungslos.

Technik und Support

Bewegung gab es auch im Bereich Lack. Gleich nach Übernahme der Firma Ostermeier wechselte Benedikt Müller zu Lackhersteller PPG. „Bei den Materialien dürfte es bei den Premiumhersteller wenig Unterschiede geben“, erläutert Benedikt Müller diesen Schritt. „Entscheidend für uns waren zuverlässige Unterstützung, ein Schulungsangebot, das wir intensiv nutzen, und technische Beratung über das Kernprodukt Lack hinaus.“ Bestes Beispiel dafür: Als die MoonWalk-Mischanlage auf den Markt kam, gehörte die Ostermeier GmbH zu den Pilotkunden. Seit fast zwei Jahren gleitet der Schlitten der MoonWalk unermüdlich im PPG-Mischregal hin und her – und sorgt dafür, dass selbst im Mischraum der Ostermeier Gmbh alles in Bewegung ist. eb ■

www.ostermeiergmbh.de