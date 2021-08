Produkte, Trends Weiterbildung, Netzwerken

Automechanika Frankfurt setzt auf persönliche Begegnung und digitales Networking

Was sind die aktuellen Themen und Trends im Aftermarket? Welche Herausforderungen gibt es für Werkstätten in Zukunft, z.B. durch das zunehmende Tempo im Bereich alternative Antriebe? Die Automechanika Frankfurt Digital Plus wird in diesem Jahr mit einem der Situation angepassten Konzept, in einer kompakteren Form, stattfinden – ergänzt durch ein großes digitales Angebot. Der Wunsch nach persönlichen Begegnungen ist groß: so wollen ca. 75 Prozent der rund 200 ausstellenden Unternehmen vor Ort mit einem Messestand teilnehmen. Neu ist: Die Logistik-Branche trifft sich gleichzeitig zur Hypermotion auf dem Frankfurter Messegelände. Dadurch erhält das Automotive-Publikum wertvolle Impulse, z.B. bei den Themen resiliente Lieferketten, Flottenmanagement und IoT-Systeme.

Plug & Play-Angebot kommt an

Die Aftermarket-Branche trifft sich endlich wieder auf der Automechanika vom 14. bis 16. September 2021. Dazu Olaf Mußhoff, Director Automechanika Frankfurt: „Ich freue mich, dass unser ‚Plug & Play‘ Angebot mit Komplettständen gut angenommen wird, und dass sich der Großteil der anmeldenden Unternehmen sich wieder persönlich in Frankfurt treffen möchte. An unserem umfangreichen Rahmenprogramm können auch diejenigen teilnehmen, die nicht nach Frankfurt kommen. Mit neuen digitalen Features sorgen wir für zusätzliche Möglichkeiten der Präsentation, Vernetzung und für eine große internationale Reichweite.“

Das Interesse aus dem Ausland ist in diesen Zeiten beachtlich: so kommen die Aussteller nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Belgien, Frankreich, England, Niederlande, Italien, Spanien, Portugal, Schweiz, Dänemark, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Bulgarien, Kroatien, Litauen, Georgien, Ukraine, Russland, Griechenland, Türkei, Indien, Vereinigte Arabische Emirate, Korea, China, Taiwan und Australien.

Auf dem Frankfurter Messegelände präsentieren sich u.a. folgende Unternehmen: Schaeffler, Hunter, Liqui Moly GmbH, SATA, Mercedes-Benz Gebrauchtteile Center, Beissbarth GmbH, Snap-on Equipment GmbH, Alfred Kärcher Vertriebs GmbH, Audatex, Visomax Coating, TÜV Rheinland, ZDK (Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe) u.v.m. Zahlreiche renommierte Aussteller nutzen auch die Option, rein digtal dabei zu sein

Zukunftswerkstatt 4.0

Als Innovationsschaufenster, Schulungszentrum und Testlabor für Autohäuser und Werkstätten zeigt die Zukunftswerkstatt 4.0 auf der Messe in Kooperation mit dem Institut für Automobilwirtschaft (IfA) Technologien, Prozesse und Geschäftsmodelle von morgen. Acht Lernstationen entlang der Customer-Journey zum Schwerpunkt Aftersales machen den Technologiewandel erlebbar. Kfz-Profis erhalten so wertvolles Know-How und neue Impulse für die eigene zukünftige Arbeit.

Digitalisierung und neue technologische Entwicklungen stellen Kfz-Werkstätten täglich vor neue Herausforderungen. Um Schritt halten zu können, ist regelmäßige Weiterbildung notwendig. In Kooperation mit namhaften Partnern finden auch in diesem Jahr praxisorientierte Workshops auf der Messe statt, die sich insbesondere an Werkstätten richten. Die Live-Vorführungen zur Unfallinstandsetzung werden von FabuCar und den Autodoktoren moderiert. Außerdem bietet die Automechanika Academy an allen drei Tagen ein breit gefächertes Programm. Für Werkstätten sind insbesondere der Schadentalk sowie Vorträge und Podiumsdiskussionen rund um das Werkstattgeschäft interessant.

Schnittstelle Mobilität und Logistik

Um smarte Lösungen aus den Bereichen Mobilität und Logistik geht es auf der Hypermotion Frankfurt, bei der zahlreiche Konferenzen auf der Agenda stehen. Das Start-up RepairFix stellt eine Software vor, die Fahrer, Fuhrparkleiter und Werkstätten im Schaden- und Servicefall smart vernetzt. mr■

www.automechanika.com