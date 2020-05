Ossi Reisinger setzt bei der Weiterbildung auf den Sikkens-Ausbildungskatalog

Ossi Reisinger ist Motocross- und Weiterbildungs-Freak. Bei beidem vertraut er auch auf starke Partner

Pokale, Urkunden, Fotos, Zertifikate … die Dekoration von Ossi Reisingers Büro ist bunt gemischt. Während zahlreiche Trophäen und Bilder auf Reisingers Erfolge als Motocross-Fahrer verweisen, zeugen fast ebenso viele eingerahmte Zertifikate von Schulungen, die der gelernte Spengler und Lackierer bei seinem Lacklieferanten Sikkens besucht hat. Zwischen beiden Bereichen sieht Ossi Reisinger, der gemeinsam mit seinem Bruder Andreas die Reisinger Kfz- GmbH im oberösterreichischen Großraming führt und den Werkstattbereich verantwortet, durchaus Parallelen: „Motocross sieht von außen aus wie ein Einzelsport, aber am Ende gewinnt immer das beste Team. Ähnlich würde ich das beim Lackieren sehen.“ Eine entscheidende Rolle spielt für Ossi Reisinger, der sich als „Schulungs-Freak“ bezeichnet, die Weiterbildung – seine eigene und die der drei Werkstattmitarbeiter. „Gerade weil wir ein relativ kleines Team sind, hat die Fortbildung hohe Priorität und der umfassende Ausbildungskatalog war auch für die Auswahl unseres Lacklieferanten Sikkens ausschlaggebend.“

Die Werkstatt am Ort

Sehr schnell nach dem Wechsel zu Sikkens wurde Ford Reisinger einer von mittlerweile 40 österreichischen Acoat Selected-Partnern und demnächst wird das Unternehmen auch dem Kreis der rund 20 Betriebe angehören, die den Acoat Selected Intense-Status erlangt haben. „Die Firma Reisinger ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch relativ kleine Betriebe von den Möglichkeiten dieses Angebots profitieren“, erklärt Daniel Kapeller, bei AkzoNobel Vertriebsleiter Österreich. „Und wir unterstützen das sehr. Viele unserer Partner sind im ländlichen Raum ganz einfach die Werkstatt am Ort und Ansprechpartner für alle Anliegen rund ums Automobil. Da bedarf es umfassender Kenntnisse in vielen Bereichen. Mit unserem umfassenden Schulungsprogramm können wir diesem Umstand gerecht werden und diese Betriebe in ihrer Weiterentwicklung unterstützen.“ Ossi Reisinger hat schon die nächste Etappe für seinen Betrieb im Visier: Die Dekra-Zertifizierung. Seine nächste persönliche Herausforderung steht auch bereits fest: der Start beim spektakulären Erzberg-Rodeo Rocket Ride. Bald dürften also zwei weitere Urkunden an der Wand hängen. mr■