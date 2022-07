Kleine Firma, big Data

Der Kennzahlen-Kompass ermöglicht es freien Karosserie- und Lackierbetrieben, sich auf einfache Art mit Wettbewerbern zu vergleichen.

Die Anforderungen an Karosserie- und Lackierbetriebe steigen hinsichtlich Arbeits- und Umweltschutz, Arbeitsqualität und Kundenbedürfnissen. Das ist stets verbunden mit hohem Kostendruck, auch durch Mitbewerber. Um den Betrieb wirtschaftlich zu halten und sogar weiter auszubauen, ist die Beschäftigung mit den eigenen Kennzahlen – auch im Vergleich zur Konkurrenz – unabdingbar. Mit dem Kennzahlen-Kompass gibt es nun eine Lösung für die Branche. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen dienen der Informationsgewinnung und sind Grundlage für die Beurteilung eines Unternehmens. Sie helfen bei der Problemerkennung und offenbaren betriebliche Stärken und Schwächen. Für Banken sind sie wichtig, um die Kreditwürdigkeit oder Investitionsvorhaben zu prüfen.

Schneller Zugang zu allen Daten

Der Kennzahlen-Kompass ist der erste wirtschaftliche Online-Betriebsvergleich für die Karosserie- und Lackierbranche. Die zülchconsulting GmbH, Unternehmensberatung mit Spezialisierung auf die KfZ-Branche, hat das Tool 2018 in Zusammenarbeit mit dem IT-Experten Oevermann – a member of TWT entwickelt. Die Lösung ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugang zu Daten und Fakten der wirtschaftlichen Situation, Stärken und Schwächen. Das geht auch ohne Affinität für Finanzen und Zahlen. Unmittelbar nach der (halb-)jährlichen Eingabe der persönlichen Unternehmensdaten werden Kennzahlen wie Umsatzzahlen, Personalkosten (administrativer oder produktiver Bereich), Daten zum Wareneinkauf oder Energiekosten ermittelt, die über die aktuelle betriebswirtschaftliche Position Aufschluss geben. Die Betriebsergebnisse werden nach Eingabe zunächst automatisch und vor Veröffentlichung noch einmal individuell händisch überprüft.

Anonymer Vergleich

„Die K&L-Betriebe können sich mit den Durchschnitts-Kennzahlen der Wettbewerber vergleichen – egal ob regional oder bundesweit“, sagt Christian Engelke, Product Manager bei Oevermann. Zahlreiche Filtermöglichkeiten wie beispielsweise Betriebsgröße, Mitarbeiterzahl oder Bundesland sind gegeben. Im Dashboard werden auf einen Blick die besten und die schlechtesten fünf Kennzahlen dargestellt. Per Ampelsystem erkennt der Nutzer schnell, wo das Unternehmen steht und wo akuter Handlungsbedarf herrscht. „Der Vergleich ist aussagekräftig, da eine Vergleichsgruppe aus mindestens fünf Betrieben besteht, und er ist absolut anonym“, so Engelke weiter. Beispielsweise können Unternehmen ihren realisierten Stunden-Verrechnungssatz oder auch die erreichte Auslastung mit dem Branchen-Durchschnitt oder den Benchmark-Betrieben vergleichen. Der Kennzahlenkompass ist eine webbasierte Lösung, welche in Deutschland gehostet und betrieben und unter der Norm ISO/IEC 27001 (ISMS) entwickelt wird – mit denselben Sicherheitsstandards wie beispielsweise Online-Banking. Das Tool ist für den DACH-Raum konzipiert und kann für viele weitere Branchen individuell angepasst werden.Eine direkte Beratung der Betriebe ist online jederzeit unkompliziert über onivco, die hauseigene Videoberatung von Oevermann, per Telefon oder Kontaktformular möglich. ■

www.oevermann.de