Jung, dynamisch,digital, weiblich

BMK Müller in Marbach am Neckar ist ein Familienbetrieb, der vieles etwas anders macht als andere Karosserie- und Lackierbetriebe.

Wenn die Mittagszeit naht, wirft Fahrzeuglackiererin Sabine Ringel einen Blick auf ihr Tablet und wählt wie ihre Kolleginnen und Kollegen ein ganz spezielles Menü an: Eines von vielen aus dem modernen Online-Lieferdienst. Wenig später sitzt die komplette Mannschaft des Unternehmens am großen Tisch und isst zusammen. „Für uns ist das gemeinsame Mittagessen zu einem echten Ritual geworden“, so Michaela Müller, die das Unternehmen gemeinsam mit ihrer Schwester Corina führt. „Es geht schnell, schweißt zusammen und die Auswahl via App kommt bei unserer ziemlich jungen Truppe gut an.“

Maximal digital

Auch in der Werkstatt setzt BMK Müller auf digitale Lösungen: Für die Werkstattabläufe gibt es den Processmanager und auch im Farbtonprozess läuft alles digital ab – vom Messen des Farbtons bis hin zum Ausmischen mit der MoonWalk. Dabei sind die Arbeitsabläufe bei BMK Müller gar nicht so einfach: Bislang sind Karosserie- und Lackarbeiten auf zwei Standorte verteilt. „Dazu kommt, dass wir an der Kapazitätsgrenze angelangt sind. Die Digitalisierung hilft uns so weit wie möglich, Abläufe im Betrieb unter gegebenen Voraussetzungen zu optimieren“, erklärt Michaela Müller.

Mit Überzeugung zum Ziel

Das Familienunternehmen wurde vom Vater Bernd Müller, Karosserie- und Fahrzeugbaumeister sowie Oldtimer-Experte, gegründet. Jetzt haben seine beiden Töchter Corina und Michaela Müller das Sagen: Nach der Schule wollten sie unbedingt in den familiären Betrieb einsteigen, durften aber zunächst nicht. Nach etwas Überzeugungsarbeit und nachdem sie zunächst andere Ausbildungswege einschlugen, machte Michaela Müller schließlich eine Ausbildung zur Karosseriebauerin und anschließend Meisterin, Corina Müller wurde Fahrzeuglackiererin und macht derzeit ihren Meistertitel.

Volle Frauenpower voraus

Die Butter vom Brot nehmen lassen sich die beiden Frauen nicht. Denn die kompetente Betreuung der Lackiererinnen sorgt im ersten Moment durchaus noch für Verwunderung: „Manche Kunden glauben zunächst nicht, dass Frauen den Schaden begutachten und fragen nach, ob man denn wisse, wie man das repariert“, lacht Michaela Müller. Am Ende seien die Kunden vom Rundum-Service des BMK Müller-Teams dann aber überzeugt.

An die Karosserie, fertig, los

Auszubildende dürfen im Betrieb direkt am Fahrzeug arbeiten. So auch Sabine Ringel, Fahrzeuglackiererin, die ihre Lehrzeit von 3 Jahren Ausbildungszeit auf 2,5 Jahre verkürzen konnte. „Es hat mir sehr geholfen, dass mir von Anfang an alles gezeigt wurde und ich das Vertrauen bekommen habe, sofort alles machen zu dürfen“, berichtet Ringel. Auch Lutz Keller, Auszubildender im zweiten Lehrjahr, bestätigt die angenehme Arbeitsatmosphäre in dem jungen Team.

„Mitarbeiter müssen nicht nur gute Arbeit machen, sondern auch ins familiäre Betriebsklima passen“, erklärt Michaela Müller. Für Azubis gibt es ein Leistungsbonussystem, bei welchem ab einem Notendurchschnitt von 2,9 in den berufsspezifischen Fächern die Ausbildungsvergütung monatlich bezuschusst wird. Ab einem Schnitt von 1,4 gibt es 150 Euro zusätzlich auf das monatliche Gehalt oder die Option, ein eigenes Auto für die Ausbildungszeit gestellt zu bekommen. Arbeitsprozesse, die digital mit dem Tablet ablaufen und eine eigene Mitarbeiterkantine sollen die Ausbildung zusätzlich attraktiv machen. am■

www.bmk-karosseriebau.de