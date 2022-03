Sind Sie bereit für Jo‘s Masterclass?

Das Lackiererblatt startet das neue Social-Media-Projekt „Jo‘s Masterclass“: Ein Jahr lang begleiten wir die junge Fahrzeuglackiererin Josephine Ellwein in Echtzeit durch die Meisterschule.

Josephine Ellwein hat den nächsten Schritt gewagt. An der Stuttgarter Schule für Farbe und Gestaltung besucht die junge Lackiererin seit Februar 2022 ein Jahr lang die Meisterschule, um die Prüfung zur Fahrzeuglackierer-Meisterin zu absolvieren. Mit dem Projekt „Jo‘s Masterclass“ betritt auch das Lackiererblatt Neuland. Denn wir werden Josephine und ihre Kolleginnen und Kollegen durch die Meisterschule begleiten.

Ein Projekt, viele Fragen

Welche Ziele haben die angehenden Meisterinnen und Meister? Wie läuft das ab in der Meisterschule? Wie wird man auf die Meisterprüfung vorbereitet? Was lernen und erleben die LackiererInnen? Wie sieht ein ganz normaler Schultag aus? Bei diesem Projekt sind den Fragen der Community keine Grenzen gesetzt. Ein Jahr lang wird die junge Lackiererin uns ihre Eindrücke vermitteln, wir berichten über sie und die Schule – vom Start bis zur Prüfung. Es wird die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen oder Themen rund um die Meisterausbildung in der Lackiererblatt-Community zu diskutieren. Stay tuned! am ■

Vom Lackierer zum Fahrzeuglackierermeister Die Ausbildung an der Meisterschule umfasst vier Ausbildungsteile: Teil 1: Fachpraxis (Arbeits- und Betriebstechnik, Werkstoffe und Untergründe, Farben- und Formenlehre, Vorschriften und Arbeitsschutz)

Teil 2: Fachtheorie (Technik und Gestaltung, Auftragsabwicklung, Betriebsführung und -organisation)

Teil 3: Betriebswirtschaft (Wettbewerbsfähigkeit, Gründung und Übernahme, Unternehmensführungsstrategien)

Teil 4: Ausbilderschein (Ausbildungsvoraussetzungen, Durchführung, Abschluss)