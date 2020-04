Effizientes Lagerverwaltungsprogramm „StockControl“ von Spies Hecker

Mehr Effizienz durch vereinfachte und beschleunigte Abläufe. Das verspricht das Lagerverwaltungsprogramm „StockControl“ von Spies Hecker.

Zeit ist Geld – aber nur dann, wenn sie der Betriebsinhaber seinem Kunden als produktive Stunden verkaufen kann. Dennoch: Administrative Aufgaben sind in der Werkstatt ebenso notwendig wie die Reparatur an sich, beispielsweise bei der Lagerverwaltung. Hierbei bietet die Reparaturlackmarke Spies Hecker Betrieben Unterstützung durch StockControl.

Die Funktionsweise folgt einem Kreislaufprinzip: Kommt die Ware im Betrieb an, scannt der Lagermitarbeiter sie ein, bevor er sie in das Lagerregal stellt. Der Artikel wird dann automatisch in der Wareneingangs-Maske des Programms erfasst. Entnimmt der Mitarbeiter den Artikel, scannt er ihn sozusagen aus – der Artikelbestand wird dadurch reduziert. „Bei der Einrichtung des Programms bzw. beim Anlegen eines neuen Artikels vermerkt der Mitarbeiter, wie hoch die Mindestmenge des Gebindes oder eines Zubehörartikels sein soll. Wird diese Mindestanzahl unterschritten, kommt der Artikel automatisch auf eine Bestellliste“, erklärt Ulrich Bathke, Online Business Development Manager bei Axalta Coating Systems. Diese Bestellliste füllt sich somit selbstständig und kann zu einem späteren Zeitpunkt per Knopfdruck ausgelöst werden. So wird sie in den nächstgelegenen Spies-Hecker-Verkaufsstützpunkt gesendet und bearbeitet. Erreicht die Materiallieferung am nächsten Tag den Betrieb, setzt sich der Prozess durch Einscannen und Aufnahme in die Wareneingangsliste wieder in Gang.

Universales Lagerverwaltungsprogramm

„Durch all diese Aufgaben ist mindestens ein Mitarbeiter fast komplett raus aus dem Alltagsgeschäft“, weiß auch Mandy Werner. Sie ist Prokuristin bei der Unfallservice Gehrt GmbH im thüringischen Petersberg. Der 45 Mitarbeiter starke Betrieb hat sich 2018 um eine neue Karosseriebauhalle vergrößert und konzentriert sich nun noch stärker auf das Geschäft mit gesteuerten Schäden. Effizienz ist also gefragt – sowohl bei den Prozesszeiten, als auch beim Materialverbrauch. Um das Lager ebenfalls besser im Blick zu behalten, lag die Lösung für den Betrieb in der Einführung einer digitalen Lagerverwaltung.

Auch der Betrieb IDENTICA Geiger hat das Lagerverwaltungsprogramm an seinem Standort in Hechingen seit inzwischen fast zwei Jahren implementiert. „Das Tool unterstützt uns dabei, mehr Zeit in produktive Stunden zu investieren“, erklärt Lagerleiter Daniel Bürk. „Wichtig ist jedoch, dass alle Mitarbeiter mitziehen und sich an die Abläufe halten, wenn sie Material aus dem Lager entnehmen. Günstig ist daher, wenn nur ein Verantwortlicher die Warenausgabe koordiniert“, fügt er hinzu.

Permanente Inventur mit StockControl

„Durch StockControl und das automatische Dosiersystem Daisy Wheel hatten wir im vergangenen Jahr erstmals die Möglichkeit, unseren Wareneinsatz durch digitale Hilfsmittel zu lenken“, resümiert Mandy Werner aus dem Betrieb Unfallservice Gehrt. Denn durch den voreingestellten Mindestbestand ist das benötigte Produkt stets verfügbar, aber eben nur in der realistisch zu verbrauchenden Anzahl. Dadurch bleibt das Lager schlank und der Betrieb bindet nur so viel Kapital in Material und Produkte, wie wirklich nötig. „Außerdem erlaubt uns das Programm eine permanente Inventur, wir haben unsere Bestände dadurch immer im Blick“, erläutert die Prokuristin.

Mit Einführung des digitalen Warenwirtschaftssystems hat der Betrieb feste Zeiten für die Materialausgabe festgelegt, um einen konsequenten Umgang mit dem Tool sicherzustellen. „Zu Anfang waren die Mitarbeiter skeptisch, ob denn dieses Prinzip funktioniert. Was passiert, wenn der verantwortliche Mitarbeiter ausfällt – so lauteten die häufigsten Bedenken.“ Inzwischen haben sich laut Mandy Werner aber alle Mitarbeiter an die Vorgehensweise gewöhnt – auch dank einer Stellvertreterlösung, falls der Lagerverantwortliche doch einmal ausfällt. Die Prokuristin aus Petersberg ist jedenfalls überzeugt: „StockControl ist aus unserem Werkstattalltag nicht mehr wegzudenken. Unseren Mitarbeitern bleibt dadurch mehr Zeit fürs Wesentliche – nämlich für produktive Stunden.“ eb ■

