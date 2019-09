Beim Neustart gut beraten

Breiteres Spektrum, mehr Nutzfahrzeuge: Kettner Autolackierung hat große Pläne

Dominik Kettner ist ein Mann der Tat. Anfang letzten Jahres hat der 36-Jährige den Lackierbetrieb seines Vaters übernommen – und kann nun auf ein schaffensreiches erstes Jahr zurückblicken. Immer dabei: Die Reparaturlackmarke Cromax als strategischer Partner.

Hinter der Übernahme des Autolackierbetriebs im Westerwaldkreis steckt jahrelange, intensive Planung. „Dieser Schritt sollte schließlich wohlüberlegt sein“, blickt Dominik Kettner zurück. „Welche Veränderungen müssen bedacht werden? Wie soll sich der Kundenstamm in Zukunft entwickeln?“ – Vor zahlreichen Fragen stand der neue Betriebsinhaber zu Beginn seines Vorhabens. „Bei meinen Übernahmeplänen und den betriebswirtschaftlichen Details haben mich das Five Star-Netzwerk und seine Berater für Betriebsführung und Werkstattplanung mit voller Kraft unterstützt“, betont Dominik Kettner.

Großfahrzeuge im Visier

Während der ersten zwölf Monate als Betriebsinhaber reifte bei Dominik Kettner ein bedeutender Entschluss. Die reine Autolackierwerkstatt soll zum Karosserie- und Lackierbetrieb ausgebaut werden.

„Ein Schwerpunkt soll dabei die Instandsetzung von Fahrzeugen über 7,5 Tonnen werden“, erklärt Dominik Kettner. Die Planungen für die Halle, in der die Fahrzeuge instandgesetzt werden sollen, laufen bereits auf Hochtouren. Darin will der 36-Jährige, der selbst seit Jahren leidenschaftlicher Wohnmobilfahrer ist, zusammen mit seinem Team künftig Caravanbesitzern Full Service im Bereich Reparatur und Dienstleistung anbieten. Das nötige Know-how hat er sich in mehreren Sonderlehrgängen angeeignet.

Engpass Mitarbeiter

Für den Hallenneubau investiert der Betriebsinhaber unter anderem auch in ein elektrisches Messsystem, Kalibrierungsstände und einen HU-Prüfplatz – und in Personal: Ziel des Inhabers ist es, die Zahl der Mitarbeiter von gegenwärtig vier Fachleuten auf acht zu verdoppeln. Hier steht der Betriebsinhaber jedoch vor einer großen Herausforderung – dem Fachkräftemangel. „Ich suche zum Beispiel händeringend nach einem Karosseriebauer. Bisher haben sich jedoch kaum geeignete Kandidaten gemeldet – während sich in meiner Werkstatt die Aufträge sprichwörtlich bis unter das Hallendach stapeln“, schildert der Betriebsinhaber und sucht engagiert weiter nach neuen Mitarbeitern.

Bei den zahlreichen zielstrebigen Plänen ist laut Dominik Kettner der Rückhalt der Familie enorm wichtig: „Mein Vater packt im Betrieb nach wie vor tatkräftig an“, erklärt er und fügt hinzu: „Darüber hinaus steht meine Frau Heike immer an meiner Seite.“ Im Unternehmen ist sie für die Buchhaltung zuständig, darüber hinaus hat sie kürzlich die Weiterbildung „Lack für Kaufleute“ von Cromax besucht. Zu der Reparaturlackmarke hält Dominik Kettner eine enge Verbindung. „Ich setze beispielsweise auf moderne, digitale Farbtonmessung, um die Reparaturprozesse so effizient und nachhaltig wie nur möglich durchführen zu können“, erklärt er.

Im Netzwerk gut aufgehoben

Von der Technologie der Reparaturlackmarke ist er so überzeugt, dass er auch Fachvorträge zum Thema moderne Farbtonmessung hält – zum Beispiel bei der Maler- und Lackiererinnung des Westerwaldkreises, in dessen Vorstand Dominik Kettner sich neben seiner Arbeit noch engagiert. Darüber hinaus ist er seit diesem Frühjahr im Five Star-Beirat. „Ich verstehe mich als Sprachrohr der Mitglieder des Netzwerks“, betont der Betriebsinhaber und fügt hinzu: „Um auch andere Betriebe dabei zu unterstützen, ihre Pläne mit Erfolg in die Tat umzusetzen.“

28. September 2019