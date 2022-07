Neustart mit viel Schwung

Bei der Autopromotec nutzten nach der Coronazwangspause Publikum und Aussteller die Chance zum persönlichen Austausch.

Die 29. Ausgabe der Autopromotec, die am 28. Mai zu Ende ging, kann als echter Erfolg verbucht werden. An den vier Messetagen, einem Tag weniger als bei der Ausgabe 2019, drängten sich 75.141 Fachleute, davon 15 Prozent aus 116 verschiedenen Ländern, auf dem Messegelände in Bologna.

Auf einer Ausstellungsfläche von 141.000 Quadratmetern, in insgesamt 15 Hallen und sechs Außenbereichen, traf sich die Welt des automobilen Aftermarkets nach der durch die Pandemie verursachten Unterbrechung wieder persönlich. So spielten auch der persönliche Austausch, die Treffen und die Diskussionen über den gesamten Sektor und seine Entwicklung eine wichtige Rolle. Im Blickpunkt standen 1.311 teilnehmende Unternehmen, von denen 31 Prozent aus 46 verschiedenen Ländern kamen, und die ein exklusives internationales Schaufenster der Technologie und Innovation schufen.

Formate und Angebote der Autopromotec

Die großen Herausforderungen des Automobilmarktes, von denen die meisten bereits im Gange sind, bildeten den thematischen Rahmen für die Ausgabe 2022 der Autopromotec.

Unter der Überschrift FUTURMOTIVE Experience boten unterschiedliche Formate und Angebote viele Möglichkeiten, sich mit aktuellen und zukünftigen Themen auseinanderzusetzen. Mit der ersten Ausgabe der Electric City bot die Autopromotec auch einen 360-Grad-Blick auf die Elektromobilität mit einer Auswahl an alternativ angetriebenen Fahrzeugen.

Viele virtuelle Gäste

Mit der Autopromotec 2022 versammelte sich die Welt des automobilen Aftermarkets auch auf einer „digitalen“ Ebene. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres erreichte die Website der Veranstaltung 285.733 Besucher (im Vergleich zu 234.868 im Jahr 2019) und mehr als 2.411.625 Seitenaufrufe. Eine beträchtliche Anzahl von Nutzern verfolgte die Ausgabe 2022 über soziale Kanäle: Auch hier gab es in den ersten fünf Monaten des Jahres auf den digitalen Profilen von Autopromotec insgesamt 58.369 Interaktionen und 2.074.809 Beitragsaufrufe. mr■

www.autopromotec.com