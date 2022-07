Gemeinsam eng zusammenarbeiten

Autolack Burmeister ist als Standox-Leitgroßhändler Teil der ALS-Gruppe und profitiert von der Zusammenarbeit mit seinen Schwestergesellschaften.

Seit über 50 Jahren verkauft Autolack Burmeister bereits Farben und Lacke – vor allem von Standox. Das Unternehmen startete im Jahr 1963. „Von einem kleinen Standort in Mannheim zu der jetzigen Größe und Vielzahl von Filialen war es ein langer Weg, aber jetzt sind wir noch näher am Kunden“, erzählt Matthias Strupp, Geschäftsführer des Unternehmens. Die Firma hat mehrere Standorte und ist mittlerweile ein Teil der ALS-Gruppe und bringt dort gemeinsam mit der Schwestergesellschaft Alfa Auto-Lack – ebenfalls Leitgroßhändler von Standox – ihr Know-how im Gebiet Lack und Lackierzubehör ein.

Autolack Burmeister bildet aus

„Unsere Mitarbeiter haben Spaß daran, ihr Wissen weiterzugeben und junge Menschen zu fördern“, erzählt Geschäftsführer Strupp. Seit vielen Jahren bildet Burmeister in den unterschiedlichsten Bereichen aus. Das angenehme Arbeitsklima im Unternehmen soll sich ebenfalls positiv darauf auswirken: Alle Standorte werden in Entscheidungsprozesse miteinbezogen – oft sogar in kleinen Arbeitsgruppen, denen nicht nur Führungskräfte angehören. Die Geschäftsleitung gibt meistens nur die Richtung vor. „Nur so werden wir auch in Zukunft wachsen“, betont Matthias Strupp.

Große Pläne

Für 2022 hat sich Burmeister eine umfangreiche Digitalisierungsoffensive auf die Agenda geschrieben. Bereits im vergangenen Jahr hat das Unternehmen viele seiner internen Arbeitsprozesse digitalisiert. Nun soll der Webshop enger mit den internen Systemen vernetzt werden. Besonders interessant für Kunden ist aber die digitale Lagerverwaltung direkt im Webshop: Mit dieser lassen sich Bestände verwalten, verfolgen und automatisch nachbestellen. „Wir werden auch in Zukunft wachsen und unsere Dienstleistungen auf den Bedarf unserer Kunden hin verbessern“, gibt Matthias Strupp einen abschließenden Ausblick. am ■

