Albert Karosseriebau aus Nürnberg fühlt sich für die Zukunft gut gerüstet. Mit starkem Service, innovativer Technik und einem hoch motivierten Team.

Zeitgemäß, qualifiziert, strukturiert und immer gut drauf“ – so beschreibt sich die Firma Albert Karosseriebau, ein Traditionsunternehmen in der dritten Generation, in einem Unternehmensporträt. „Gut drauf“, das liest man selten, zumal bei einer Firma mit über 40 Mitarbeitern, die sich im harten Unfallreparaturmarkt behaupten muss. Wer aber Firmenchef Roland Albert live erlebt, merkt, dass das durchaus ernst gemeint und Teil der Firmenphilosophie ist. „Ich habe ungern mit Geschäftspartnern zu tun, mit denen es keinen Spaß macht zu arbeiten“, erklärt der gelernte Karosseriebaumeister. „Und wir tun alles dafür, dass unsere Kunden ein gutes Gefühl bei uns haben. Natürlich gilt das auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – Spaß und Freude an der Arbeit gehören einfach dazu.“

Erfolgsfaktor Service

Auch Service steht bei der Albert Karosseriebau GmbH ganz oben auf der Agenda. Ein wichtiges Element dabei: Ein großer und moderner Ersatzwagenfuhrpark. „Mobile Kunden sind zufriedene Kunden“, weiß Roland Albert, „daher stellen wir 25 Fahrzeuge in den unterschiedlichsten Klassen zur Verfügung, die durchweg überdurchschnittlich ausgestattet sind.“ Bewährt hat sich auch die professionelle Waschanlage. „Ganz abgesehen vom praktischen Nutzen, kommt es bei Kunden unserer Erfahrung nach einfach gut an, wenn wir das Auto vor der gemeinsamen Besichtigung waschen. Und vor der Auslieferung erfolgt eine zweite Wäsche – das unterstreicht den professionellen Eindruck.“

Vernetzte Tools

Auch bei der Organisation der Werkstattprozesse setzt Nexa Autocolor-Kunde Roland Albert auf professionelle Tools. Die Firma Albert gehörte zu den allerersten MoonWalk-Kunden in Deutschland, und mehr denn je hält Roland Albert die Farbmischanlage für eine Investition, die den Alltag erleichtert und die Prozesse beschleunigt – und das in mehrfacher Hinsicht: „Die MoonWalk wird ja in erster Hinsicht als Hilfe beim Ausmischen des Lacks gesehen“, erläutert Roland Albert, „in Verbindung mit anderen Tools aus dem Nexa Autocolor-Baukasten kann sie aber weit mehr leisten.“ So ist die MoonWalk an das Warenwirtschaftssystem easyStore angebunden. Die Konsequenz: Kontinuierlich und automatisch werden die Füllstände der Lackgebinde im Mischregal erfasst. Sobald ein Mischlack zur Neige zu gehen droht, wird rechtzeitig und wiederum automatisch eine Bestellung ausgelöst. „Für uns vereinfacht das unser Bestellwesen enorm“, erklärt Roland Albert. „Sowohl Lacke als auch Verbrauchsmaterial werden mit easyStore permanent erfasst und in der von uns definierten Menge nachbestellt.“ Mit dem ProcessManager nutzt die Firma Albert ein weiteres Tool von Nexa Autocolor. Die digitale Planungssoftware sorgt für Transparenz und Schnelligkeit. Welches Fahrzeug befindet sich in welchem Bearbeitungszustand? Und welcher Mitarbeiter kümmert sich um welchen Auftrag? Wie ist der Stand in Sachen Ersatzteilbestellung und Materialverbrauch? „Für uns ist es enorm hilfreich, mit dem ProcessManager jederzeit und vom PC, vom Tablet oder vom Smartphone aus Klarheit über die wichtigen Daten und Vorgänge im Betrieb zu haben – speziell bei unserem breiten Auftragsspektrum.“

Flexible Anlage von Albert Karosseriebau

Das reicht von der Pkw- über die Nutzfahrzeug-Instandsetzung bis hin zur Caravanreparatur. Entsprechend flexibel hat Roland Albert die Lackieranlage ausgelegt. Neben einer Kombikabine des italienischen Herstellers Blowtherm verfügt er seit 2018 über drei Multifunktionsarbeitsplätze desselben Fabrikats, an denen kleinere Reparaturen ausgeführt werden können. „Wir haben uns in diesem Bereich bewusst gegen fest installierte Hebebühnen und für ein Herkules-Transmobil in Verbindung mit mobilen Bühnen entschieden“, erklärt Roland Albert. „So sind wir komplett flexibel und können unsere Werkstatt so nutzen, wie es die jeweilige Auftragsstruktur erfordert.“

Nicht nur zusätzliche Standbeine wie Caravanreparatur und Industrielackierung lassen Roland Albert optimistisch in die Zukunft blicken, auch im klassischen Geschäft der Pkw-Lackierung sieht er noch Potenzial. „Wir haben uns vor kurzem unsere Auftragsstruktur angeschaut und uns dann mal vorgenommen, im Bereich der ungesteuerten Haftpflichtschäden zuzulegen. Ganz einfach, weil das für die Werkstatt die interessantesten Schäden sind“, erzählt Roland Albert. Natürlich kam dann gleich die Frage: Wie soll das gehen? Genau diese Schäden will ja jeder haben …“ Trotzdem gelang es nach einiger Zeit , den Prozentsatz an solchen Schäden spürbar zu erhöhen. „Ich könnte jetzt keine konkrete Maßnahme nennen, mit der uns das gelungen ist. Aber zum einen haben wir es geschafft, das Thema Service – und das beinhaltet in diesem Fall auch die Vermittlung von Gutachtern und Anwälten – noch stärker in den Fokus zu stellen und den Kunde einn Rundum-Wohlfühlpaket zu bieten. Zum anderen haben wir die komplette Mannschaft für das Thema sensibilisiert und ins Boot genommen, sodass alle mit viel Engagement bei der Sache waren.“ mr■

www.albert.karosserie.de

