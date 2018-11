Moderne Technik, klassisches Design

Pirelli legt den „Stella Bianca“ für historische Fahrzeuge wieder auf

Nach mehr als einem halben Jahrhundert, in dem nahezu ausschließlich Radialreifen hergestellt wurden, produziert Pirelli wieder traditionelle Diagonalreifen. Deren Zielgruppe sind Oldtimer-Liebhaber, die Reifen mit einem originellen Look und Feel wünschen, die aber zugleich auch von Vorteilen der modernen Reifen-Technologie profitieren sollen. Auf Drängen renommierter Automobilhersteller wie Ferrari und seiner hoch angesehenen Classiche-Abteilung entwickelte Pirelli einen neuen Reifen für die Produktfamilie Pirelli Collezione und präsentierte ihn auf der Padova Classic Car and Bike Show in Italien. Das neue Produkt trägt einen historischen Namen: Stella Bianca. Unter dieser Bezeichnung kam 1927 der erste moderne Reifen in der Geschichte des italienischen Unternehmens auf den Markt. Heute ist er das mittlerweile älteste Profildesign von Pirelli. In jenem Jahr 1927 wurde das erste transatlantische Telefonat zwischen den Vereinigten Staaten und Großbritannien geführt, während die erste Radio-Sportsendung in Italien aus-gestrahlt wurde. Sie übertrug ein Pferderennen auf der Rennstrecke von San Siro. Ein paar Kilometer entfernt arbeiteten die Ingenieure von Pirelli an einem neuen Reifen, dem Stella Bianca. Das Design blieb bis Anfang der 1950er im Programm, um dann dem Pirelli Stelvio zu weichen. Doch zuvor genoss der Stella Bianca einen letzten Moment des Ruhms: den Sieg beim Großen Preis von Italien in Monza, eingefahren von Alberto Ascari am Steuer eines Ferrari 500. Jetzt kehrt der Pirelli Stella Bianca auf den Markt zurück. Er sieht aus wie einst, doch in seinem Inneren verfügt er über moderne Technik. Die verwendeten Mischungen entsprechen dem Optimum der Pirelli Technologie, um Effizienz, Sicherheit auch bei Nässe sowie Umweltverträglichkeit zu bieten. Bei der Konstruktion hingegen griffen die Ingenieure auf Bewährtes aus der Vergangenheit zurück: Nach mehr als einem halben Jahrhundert produziert Pirelli erstmals wieder einen Diagonal- statt eines Radialreifens. Dadurch soll die neue Version des Stella Bianca die dynamische Originalität jener Fahrzeuge gewährleisten, für die der Reifen nachgebaut wurde. Diese Entscheidung stellte das Werk im türkischen Izmit, in dem viele der Motorsport- und Collezione-Reifen von Pirelli gefertigt wer-den, vor eine besondere Herausforderung. Denn dort mussten die alten Techniken praktisch neu erlernt werden. Das Reifenprofil des neuen Pirelli Stella Bianca ist identisch mit dem des Originals. Es konnte mit Hilfe des Archivs der Pirelli Fondazione, die alle historischen Dokumente des Unternehmens aufbewahrt, rekonstruiert werden. Auch die Seitenwandmarkierungen sowie das damalige Pirelli Logo wurden anhand der Aufzeichnungen perfekt nachgebildet. Die Größe des Pirelli Collezione Stella Bianca entspricht der gebräuchlichsten Größe für klassische Sportwagen: 6.00–16.