Ema Tech ist neuer Anbieter von Lackieranlagen in Deutschland

Mit Ema Tech präsentiert sich ein neuer Anbieter von Lackieranlagen auf dem deutschen Markt.

Lackieranlagen für Handwerk und Industrie

Der Markt für Lackieranlagen ist breit gefächert. Mit dem türkischen Hersteller Ema Tech mit Sitz in Izmir kommt ein echter Allrounder hinzu. Ema Tech ist ein Spezialist für industrielle und handwerkliche Beschichtungssysteme. Die Konzentration liegt auf der Entwicklung und Produktion von Lackiersystemen für die Anwendung von Pulverlack und Nasslack für die Automobil- und allgemeine Industrie. Lackier- und Trockenkabinen werden für Personenkraftwagen über Lieferwagen und Kleinbusse bis hin zu Bussen, Nutzfahrzeugen und großen Baumaschinen gefertigt. „Die Lackieranlagen verfügen über Standards wie Energiesparsysteme, Wärmerückgewinnung, intelligent programmierte Touchscreen-Steuerung mit Fernwartung und viele andere Funktionen“, erläutert Hans-Jürgen Neujahr, Vertriebsleiter der Firma Starpaint, die Ema Tech-Generalimporteur für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist.

Darüber hinaus produziert der Hersteller Arbeitsplätze für die Lackiervorbereitung von Autos. Außerdem deckt das Programm Pulveröfen, Pulverkabinen, Abbeizsysteme und Reinigungssysteme verschiedenster Formen ab. Ema Tech verfügt auch über langjährige Erfahrung beim Bau vollautomatischer industrieller Lackierlinien und robotergesteuerter Lackiersysteme für den industriellen Einsatz.

Qualität und individualität für den Kunden

„Die Produkte unseres türkischen Partners sind auf dem neuesten Stand der Technik und die gesamte Herstellung erfolgt durch CNC-Maschinen in einer Produktionsstätte mit einer geschlossenen Fläche von 5.000 Quadratmetern“, berichtet Hans-Jürgen Neujahr. „Dank eines erfahrenen Ingenieurteams werden in der Entwurfsphase gemeinsam mit dem Kunden individuelle Wünsche und technische Anforderungen umgesetzt, welche ein hohes Maß an technischen Lösungen für persönliche Bedürfnisse bieten, um eine optimale Wirtschaftlichkeit und einen effektiven Durchsatz zu erzielen. Alle Ema Tech-Lösungen zeichnen sich durch niedrige Betriebskosten, Benutzerfreundlichkeit und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.“ mr■

www.ematech-deutschland.de