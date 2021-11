Graf-Hardenberg baut Audizentrum

Die Graf-Hardenberg-Gruppe baut in Karlsruhe ein Audizentrum der Superlative. Im Mittelpunkt: Ein innovatives Karosserie- und Lackierzentrum.

Das Audizentrum der Graf-Hardenberg-Gruppe ist hoch modern. Das 4.000 Quadratmeter große Karosserie- und Lackierzentrum ist ein eigenständiges Unternehmen innerhalb der Graf-Hardenberg-Gruppe und steht allen Fahrzeugmarken offen. Die zwei vormals bestehenden Hardenberg Karosserie- und Lackierbetriebe wurden in den neuen zentralen Betrieb integriert. Für die Logistik zwischen den Häusern und dem neuen Betrieb sorgen mehrere spezielle Fahrzeugtransporter.

Die Besonderheit des neuen Karosserie- und Lackierzentrums: Es wurde in das erste Obergeschoss eines fünfgeschossigen Gebäudes im Audizentrum integriert. Die Zufahrt erfolgt über eine Rampe. Darüber liegen drei Parkdecks mit insgesamt 414 Stellplätzen. In Karosserie und Lack sind insgesamt 61 Mitarbeiter an 48 Arbeitsplätzen beschäftigt, und das Unternehmen arbeitet im Zweischichtbetrieb.

„Mit unserem neuen, zukunftsorientierten Karosserie- und Lackierzentrum können wir unsere Kapazitäten sehr deutlich erhöhen“, berichtet

Geschäftsführer Christian Welling. „Die Arbeitsprozesse wurden perfektioniert und unsere Nachhaltigkeits-Strategie komplett umgesetzt. Und ganz besonders wichtig: Wir bieten

unseren Kunden absolute Spitzenqualität“. Das neue Lackierzentrum im Audizentrum wurde in Zusammenarbeit mit SEHON geplant und umgesetzt.

Strom wird komplett selbst erzeugt

Auf die Nachhaltigkeit des Betriebes ist man bei Graf-Hardenberg besonders stolz. Dafür wurde von SEHON ein Energiemanagement-System mit zwei Blockheizkraftwerken realisiert. Die Energiekosten können so massiv gesenkt werden. „Durch das ganzheitliche Energiesparsystem in Verbindung mit der eingesetzten BHKW-Technologie können wir 100 Prozent des Stroms und 75 Prozent der Heizenergie selbst erzeugen“, berichtet Christian Welling stolz. „Pro Jahr können wir damit rund 380.000 Kilogramm CO2 einsparen.“

Intelligente Steuerungen im Audizentrum

Es stehen zwei komplette Lackierstraßen mit SEHON-Lackierkabinen und -Trocknern zur Verfügung. Kabinen und Trockner sind Hightech-Anlagen mit minimalem Energieverbrauch, der vor allem durch Energiespar-Technologien und -Module in der Aggregatetechnik und in der Steuerung gewährleistet wird. So sorgen intelligente Steuerungen dafür, dass die Lackieranlagen beim Lackieren nur so wenig Energie verbrauchen, wie für den Arbeitsprozess absolut notwendig ist. Die Lackierkabinen reagieren vollautomatisch darauf, ob lackiert, getrocknet oder umgerüstet wird. Weitere Energiesparmöglichkeiten werden durch eine Ganzjahres-Wärmerückgewinnung und eine LED-Beleuchtung genutzt. Weiteres Highlight: Filtersysteme aus mehreren hochwertigen Filterstufen, die für eine 98- bis 99-prozentig partikelfreie Abluft sorgen.

Lösung für kleine Schäden

Neben den traditionellen Lackierkabinen und Trocknern verfügt Graf-Hardenberg im Audizentrum über zwei moderne Multifunktionskabinen mit voll ausgestatteten Multiarbeitsplätzen. Hier können alle Arbeitsschritte einer Reparaturlackierung an einem einzigen Arbeitsplatz erfolgen: Von der Vorbereitung über Lackieren und Trocknen bis hin zum Finish. Die Trocknung erfolgt bei den Multifunktionskabinen mit Infrarotstrahlern. Diese Lackierkabinen werden für die Reparatur kleiner und mittlerer Schäden als Ergänzung der klassischen Umluftkabinen benutzt. Der Betrieb kann so gezielt auf unterschiedliche Schäden mit der perfekten Lackiertechnik reagieren.

In der Karosserie befindet sich ein innovativer Spezial-Karosseriearbeitsplatz für Fahrzeuge in Mischbauweisen, also Karosserien aus einem Mix aus Stahl, Aluminium und Carbon. Außerdem verfügt der Betrieb über zehn Universalvorbereitungsplätze und zwei Teilevorbereitungsplätze. Alle Arbeitsplätze sind mit Bodenabsaugung inklusive zentralem Lüftungsaggregat mit Wärmerückgewinnung ausgestattet. Für die Maskierung steht ein separater Maskierungsarbeitsplatz zur Verfügung. Im Finishbereich wurden schließlich sechs Arbeitsplätze mit zwei zusätzlichen Finish-Beleuchtungsbögen SEHON SE-Inspector für die Qualitätskontrolle integriert.

Prozesse im Audizentrum der Graf-Hardenberg-Gruppe

Äußeres Zeichen für kurze Wege und Prozesse im Lackierzentrum ist ein insgesamt 41 Meter langes Schienensystem, das Lackierkabine, Trockner und Finish direkt miteinander verbindet. Per Querverschub wird das zu lackierende Fahrzeug von einer Arbeitsstation zur anderen verbracht. Graf- Hardenberg verfügt außerdem über acht zentrale Versorgungsterminals SE-Mega-Supplier, die für mehr Ordnung, Sicherheit und Effizienz an Vorbereitungs-, Karosserie- und Finish-Arbeitsplätzen im Audizentrum sorgen.

„Für uns bedeutet das neue Karosserie- und Lackierzentum eine spannende Herausforderung“, resümiert Tiemo Sehon, CEO von SEHON-Lackieranlagen. „Insgesamt wurde eine perfekte Symbiose aus Hightech und Green Technology realisiert.“ ■

