Spraydosen mit 2K-Produkten für die Kleinschadenreparatur

Einfache Handhabung und höchste Funktionssicherheit – diese Vorteile bringen Spraydosen mit 2K Produkten bei der Kleinschadenreparatur mit sich.

Günstig, schnell und einfach, sofern wenn man den Dreh raus hat – mit diesen Argumenten wird die Kleinschadenreparatur häufig beschrieben. Aber wie ist es eigentlich mit den Produkten, die man dazu braucht? Die Kleinschadenreparatur, die mit Spraydosen ausgeführt wird, oder bei der sie ergänzend zur Lackierpistole verwendet werden, kann tatsächlich mit einigen Vorteile aufwarten. Zum Beispiel, wenn es um 2K Produkte geht.

Einfache Handhabung und höchste Funktionssicherheit – das versprechen zum Beispiel die 2K Spraydosen aus dem Sortiment von ColorMatic. Speziell für Spot-Repairs entwickelt, sind sie Bestandteil eines Systems, das Lacksprays von der Reinigung bis hin zum Finish enthält. 2K-Produkte zeichnen sich klassischerweise durch ihre sehr hohe Lösemittel- und Chemikalienbeständigkeit, UV- und Witterungsbeständigkeit, brillanten Glanz bei Klarlacken oder hohe Schichtstärken bei Füllern aus. Darüber hinaus sind es auch die typischen Vorteile der Sprühdose, die 2K-Spraydosen ganz besonders geeignet für die Kleinschadenreparatur machen.

Innovativ und anwenderfreundlich

„Mischst Du noch oder lackierst Du schon?“ Das trifft einen der Hauptvorteile von 2KSpraydosen auf den Punkt. Denn nichts ist so schnell wie eine Spraydose mit einer Kartusche im Inneren, die in zwei Schritten gebrauchsfertig wird: einfach aufschneiden und schütteln. Eine weitere Besonderheit dabei ist der optimal abgestimmte Härter, Dosierungsfehler sind so ausgeschlossen. Außerdem entfallen aufwendige Rüst- oder Reinigungszeiten. Und da es keinen Kontakt mit einer der beiden Komponenten gibt, wird das gesundheitliche Risiko minimal klein gehalten. Durch die unterschiedlichen Gebindegrößen, 200 ml für kleine Flächen, 500 ml für entsprechend größere – rechtfertigt sich der Anschaffungspreis im Verhältnis zur sonstigen Entsorgung von Restmengen. Ein kleiner Beitrag zum Umweltschutz inklusive. Dazu kommt, dass 2K Spraydosen, wie es sie im ColorMatic Sortiment gibt, mit innovativer Ventil-Sprühkopf-Technik ausgestattet sind, die dem Sprühverhalten und Ergebnissen von modernen HVLP Lackierpistole in nichts nachstehen.

Vorteil Zeitersparnis der 2K-Spraydosen

Will man heute Kunden zufrieden stellen, spielt aber nicht nur das Ergebnis eine Rolle. Genauso wichtig ist der Faktor Zeit, denn die meisten sind auf Mobilität angewiesen und können auf ihr Auto nicht lange verzichten. 2K-Spraydosen bieten mit ihren speziell auf die Bedürfnisse von Spot-Repairs abgestimmten Wirkstoffen hinsichtlich ihrer chemisch-physikalischen Eigenschaften einiges. Der 2K Epoxy-Grundierfüller von ColorMatic beispielsweise, dessen außerordentlicher Korrosionsschutz ideal auch für die Ausbesserung von Fehlstellen an KTL-Oberflächen geeignet ist, weist bei Einsatz eines Infrarotstrahlers dieselben Trocknungszeiten wie ein 2K Acryl-Grundierfüller auf. Geringes Overspray und längere Topf- und Verarbeitungszeiten von 24 Stunden bis hin zu fünf Tagen sind weitere, wichtige Argumente für 2K aus der Spraydose.

Fazit: Es wird Zeit, dass Profi-Spraydosen das Hinterhofbastler-Image verlieren. Sie stellen zumindest sinnvolle Ergänzungen dar, und unter entsprechenden Umständen ist die komplette Verwendung sogar wirtschaftlicher als das Anmischen aus offenen Gebinden. Zu einer modernen Arbeitsweise gehört dementprechen auch das Wissen, wann Spraydosen die richtige Wahl sind.

