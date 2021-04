IRS sichert sich aufstrebenden Player in der Fahrzeugaufbereitung. AutOptik gehört seit dem 01.04.2021 zur IRS Group. Das junge Unternehmen mit drei Standorten in Franken ist Spezialist für Fahrzeugaufbereitung, Spot-Repair, Dellenentfernung, Lackversiegelung und Lederreparatur. Nach einer Reihe von Akquisitionen in der Sparte Karosserie & Lack wird AutOptik als Teil der Dent Wizard die IRS-Division Smart Repair und Hagel verstärken.

Autoliebhaber Roman Gerstner hat die AutOptik mit Anfang 20 als Garagenbetrieb gegründet. Sein Blick auf die Leistungen am Fahrzeug war von Anfang ganzheitlich. Neben der Fahrzeugaufbereitung außen und innen entfernt sein Team auch Dellen und Lackschäden an den Fahrzeugen der Kunden und bietet damit alles aus einer Hand, um ein Fahrzeug wieder im vollen Glanz erstrahlen zu lassen. An den drei Standorten Bayreuth, Hof und Bamberg arbeiten daran 35 Mitarbeiter:innen. Ein weiterer Standort in Coburg soll demnächst eröffnet werden.

Wichtig und ein großer Mehrwert für die IRS ist neben der zusätzlichen Kapazität vor allem der Innovationsgeist, den Roman Gerstner mitbringt, sowie der ganzheitliche Blick von AutOptik auf die Leistungen an Fahrzeugen. So arbeitet das Unternehmen mit einer eigenen App, die dem Autohaus-Kunden jederzeit volle Transparenz über den Status seiner Fahrzeuge garantiert. Und auch das Dienstleistungsspektrum entwickelt Gerstner permanent weiter. Als Abschluss einer Fahrzeugbehandlung bietet AutOptik zum Beispiel auch professionelle Fotografie für die Vermarktung von Fahrzeugen an. „Mit der starken IRS im Hintergrund und als Teil des Smart Repair-Marktführers Dent Wizard werden wir unser junges Standortkonzept schneller ausrollen können als wir es aus eigener Kraft umgesetzt hätten. Darauf freue ich mich.“ erklärt Roman Gerstner die Motivation für den Verkauf. Und Uwe Artz, Geschäftsführer und COO der Division Smart Repair & Hagel in der IRS Holding ergänzt: „Das junge Team um Roman Gerstner bringt mit innovativen Ideen und einem frischen Auftritt wertvolle Impulse mit, von denen die wir in der IRS profitieren werden.“

