ControlExpert - Allianz beteiligt sich an KI-gestützter Schadenabwicklung

Gemeinsam mit ControlExpert erwartet die Allianz eine deutliche Verbesserung der Schadensbearbeitung durch Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung

Allianz X, die Einheit der Allianz Gruppe für digitale Investitionen, in Kooperation mit der Allianz Deutschland, hat sich, vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden, mit General Atlantic und anderen Anteilsinhabern verbindlich auf den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an ControlExpert geeinigt.

ControlExpert, ein internationaler Marktführer im Bereich der KI-gestützten Schadenabwicklung im Automobilbereich, arbeitet weltweit an 17 Standorten mit mehr als 130 Versicherern, Autohäusern, Werkstätten, Leasinggesellschaften und Automobilherstellern zusammen. Mit seiner durchgängig digitalen Plattform bietet das Unternehmen seinen Partnern die Möglichkeit, das Kfz-Schadenmanagement zu automatisieren und zu digitalisieren.

Wandel in der Branche vorantreiben

„Technische Anwendungen und Plattformen bekommen eine zentrale Bedeutung, wenn man die Chancen des digitalen Zeitalters nutzen will“, sagt Nazim Cetin, CEO von Allianz X. „ControlExpert hat sich in Deutschland als führender Anbieter im Bereich Kfz-Schadenmanagement klar etabliert und verzeichnet auch auf den internationalen Märkten ein kontinuierliches Wachstum. Wir freuen uns darauf, die 130-jährige Erfahrung der Allianz in der Schadenregulierung mit der technischen Expertise von ControlExpert zu kombinieren und auf diese Weise den Wandel in der Branche maßgeblich voranzutreiben.“ „Durch die Zusammenarbeit mit ControlExpert werden wir künftig die Kfz-Schäden deutlich schneller regulieren können“, sagt Jochen Haug, Schadenvorstand bei der Allianz Versicherungs-AG. „Außerdem freuen wir uns darauf, KI in der Schadenabwicklung, beispielsweise bei Bilderkennung und Betrugsabwehr, einzusetzen und unseren Kunden neue Services und maßgeschneiderte Angebote zur Verfügung zu stellen.“

ControlExpert bleibt operationell eigenständig

ControlExpert wird sein Geschäftsmodell und seine operationelle Eigenständigkeit, ebenso wie Name, Marke und Identität beibehalten. Darüber hinaus wird das Unternehmen seinen Kunden, unter anderem der Allianz Deutschland, weiterhin den gewohnten Service anbieten. „Die langjährige Zusammenarbeit mit der Allianz hat gezeigt, dass wir das gemeinsame Anliegen haben, Digitalisierung und Kundenorientierung weiter zu forcieren. Die Allianz wird uns mit ihrer umfassenden Expertise und internationalen Ausrichtung dabei helfen, weiteres Wachstum in Deutschland und in den globalen Märkten zu erzielen.

So kommen wir unserer Vision, dass Autofahrer auf der ganzen Welt ihren Schaden noch am selben Tag fair ersetzt bekommen, ein großes Stück näher. Schaden- und Wartungsfälle können zukünftig noch schneller und einfacher abgewickelt werden, wovon alle unsere Kunden profitieren“, so Nicolas Witte, Geschäftsführer von ControlExpert.

„Wir blicken auf eine fruchtbare Partnerschaft mit ControlExpert zurück. Seit 2017 haben wir das Unternehmen, das Managementteam rund um Nicolas Witte und die Gründerfamilie dabei unterstützt, ihr Geschäftsmodell international auszurollen sowie Unternehmensstruktur und -abläufe weiterzuentwickeln. Wir bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen dem Unternehmen und den Mitarbeitern alles Gute“, sagt Jörn

Nikolay von General Atlantic.

