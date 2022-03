Kocher, Kratzer, Krater

Lackierfehler erkennen, beheben und vermeiden. In dieser Folge: Matte Stellen im Klarlack.

Passender Farbton, makelloser, gleichmäßiger Glanz – so sieht eine gelungene Reparaturlackierung aus. Manchmal kommt es aber vor, dass nach dem Trocknen des Lacks matte Stellen im Klarlack auftauchen. Wo können Ursachen für diesen Fehler liegen? Was ist zu tun? Und wie kann man Vermattungen im Lack beheben?

„Matte Stellen im Klarlack hat wohl jeder Lackierer schon einmal produziert“, erklärt Erik Fassbender, Leiter Training bei Standox, „und wie bei vielen Lackierfehlern können die Ursachen für dieses Problem sehr unterschiedlich sein.“

Vielfältige Ursachen

Oft wurden bei der Applikation oder beim Ausmischen der nötigen Komponenten Fehler gemacht wie

falsches Verhältnis Härter/Klarlack,

Überbeschichtung beim Basislack,

zu frühes Überlackieren des nicht komplett abgelüfteten Basislacks oder

nicht erkannter Spritznebel auf der Oberfläche vor dem Klarlackauftrag.

„Entscheidend für die korrekte Trocknung des Klarlacks ist aber auch eine ausreichende Menge sauberer Kabinenluft“, weiß Erik Fassbender. Wird hier zum Beispiel der Filterwechsel zu lange hinausgezögert, kann es passieren, dass keine optimalen Voraussetzungen zur Lackhärtung bestehen und Vermattungen auftauchen.

Neben der Kabinenluft hat auch die Pistolenluft Einfluss auf die Klarlackqualität. So ist Feuchtigkeit in der Druckluft zu vermeiden, denn das Wasser in der Luft reagiert mit den Isocyanaten im Klarlack und führt so zu Eintrübungen. Auch hier gilt also: Filtersättigung und -wechselintervalle beachten.

Matte Stellen im Klarlack – Was tun?

Die einfachste Reparaturlösung bei oberflächlichen Vermattungen zum Beispiel durch Spritznebel besteht darin, die Oberfläche wieder aufzupolieren. Es gibt allerdings auch Vermattungen, die tiefer gehen. Hier muss die Oberfläche vor dem Aufpolieren mit feinem Schleifmittel angeschliffen werden.

Liegt die Ursache in einer falschen chemischen Zusammensetzung des Klarlacks etwa durch eine falsche Härterwahl oder -menge, dann wird durch Aufpolieren bestenfalls oberflächlicher Glanz erzeugt, der später wieder verschwindet. Diesem Problem muss man dann im wahrsten Sinn des Wortes auf den Grund gehen – durch Abschleifen der nicht intakten Lackschicht(en) und erneuten Lackauftrag.

Wie vermeidet man Mattierungen?

Bei matten Stellen im Klarlack gilt wie immer der Grundsatz: Wer dem technischen Merkblatt des Lackherstellers beim Ausmischen und Applizieren des Klarlacks folgt, macht bereits vieles richtig. Speziell bei diesem Lackierfehler sind aber auch Parameter wie Kabinen- und Pistolenluft von Bedeutung. Daher lautet Erik Fassbenders Tipp: Filterwechsel beachten, sowohl beim Kabinenfilter als auch bei der Druckluftfilteranlage. mr■

Wie man matte Stellen im Lack erkennt, behebt und vermeidet, gibt es auch im Rahmen unserer Lackierfehler-Videoreihe zu sehen.

Erik Fassbender, Leiter Training Standox „Entscheidend für die korrekte Trocknung des Klarlacks ist auch eine ausreichende Menge sauberer Kabinenluft“

