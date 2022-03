Lackieren bei Frost und Kälte

Sobald die Temperaturen sinken, ist auch beim Lackieren bei Kälte im Winter Vorsicht geboten: Denn der kalte Winter setzt den Lackmaterialien zu. Wir haben sechs Tipps von Standox-Experte Erik Fassbender, damit das Lackierergebnis auch im Winter passt.

Ob Reinigung der Oberflächen, Farbtonmessung, Materialeinstellung oder -lagerung – wenn Sie die folgenden Tipps beachten, erreichen Sie auch bei kalten Temperaturen ein optimales Lackierergebnis.

Tipp 1: Oberflächentemperatur

Wenn ein eiskaltes Fahrzeug in die warme Werkstatthalle gefahren wird, entsteht an der Außenhaut ein feiner Kondenswasserfilm, der sorgfältig entfernt werden muss. Weiterbearbeitet sollte das Fahrzeug erst werden, wenn die Außenhaut auf Werkstatttemperatur ist.

Tipp 2: Farbtonmessung

Was viele nicht wissen: Die Oberflächentemperatur beeinflusst die Farbtonmessung. Daher sollte die Messung idealerweise in einem Temperaturfenster zwischen 15 und 20 Grad ausgeführt werden. Kleiner Tipp: Auch durch das Aufpolieren vor der Farbtonmessung erhitzt sich die Oberfläche, so kann die Aufwärmphase verkürzt werden.

Tipp 3: Reinigen

Durch Streusalze und Wettereinflüsse entstehen im Winter mehr Verschmutzungen als in den warmen Jahreszeiten. Diese müssen umso sorgfältiger entfernt werden. Dabei sollte zweistufig verfahren werden: Erst mit einem wässrigen Reiniger und danach mit konventionellem Silikonentferner reinigen.

Tipp 4: Materialeinstellung

Die empfohlene Einstellung der Materialien sollte der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit anpasst sein. Im Winter empfiehlt sich ein Blick ins technische Merkblatt, um Härter, Verdünnung und andere Komponenten korrekt zu kombinieren.

Tipp 5: Lagerung der Materialien

Lackmaterialien, insbesondere auf Wasserbasis, sollten nicht unter fünf Grad Celsius gelagert werden, am besten ist auch im Winter eine Temperatur von etwa zwölf Grad. Besonders wichtig ist es, keine Lackmaterialien auf dem Boden aufzubewahren, da dieser immer deutlich kühler ist als die Umgebung.

Tipp 6: Rangieren

Was beim Reinfahren in die Werkstatt gilt, gilt auch für das Rausfahren: Temperaturschock vermeiden. Wenn frisch lackierte, von der Ofentrocknung noch warme Oberflächen auch nur kurzzeitig zum Rangieren aus der Halle in die winterliche Kälte gebracht werden, kann das Lacksystem nicht standhalten. Aufgrund des plötzlichen Temperaturunterschieds drohen Vermattungen. am ■

