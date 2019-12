Kocher,              Kratzer,     Krater

Lackierfehler erkennen, beheben und vermeiden. In dieser Folge: Blasenbildung

Blasenbildung im Lack ist meist sehr einfach zu erkennen: kreisrunde, manchmal erhabene, manchmal in die Lackschicht eingebettete Strukturen im Lack. Diese treten mal mehr, mal weniger stark, vereinzelt oder auch über die ganze Oberfläche verteilt auf und führen oft zu einer unebenen, fast pickligen Struktur. So einfach die „Symptome“ zu erkennen sind, so schwierig ist im Fall der Blasenbildung die Diagnose. Denn kleine oder größere Bläschen können aus den unterschiedlichsten Gründen entstehen. Einigen gängigen Ursachen für Blasenbildung möchten wir hier auf den Grund gehen.

Pistolenluft checken

Entscheidend für das Auftreten von Blasen ist die Qualität der Pistolenluft. Feuchtigkeit muss durch entsprechende Filter abgeschieden werden, da Kondenswasser in allen Lackschichten zu Bläschenbildung führen kann.

Speziell in der Klarlackschicht kann aber auch eine Überbeschichtung den Lackierfehler hervorrufen.

Weitere mögliche Ursachen für Blasen im Lack sind:

fehlerhaftes Mischen der Produkte

fehlerhafte Lagerung der Produkte (Feuchtigkeitsaufnahme)

fehlerhafte, unzureichende oder zu kurze Härter oder Einstellzusätze

zu kurze Ablüftzeiten zwischen den einzelnen Spritzgängen

zu lange Ablüftzeiten vor Ofen- oder IR-Trocknung

zu hohe Trocknungstemperaturen,

So wird der Fehler behoben

Wichtig bei der Behebung von Blasenbildung ist, alle betroffenen Schichten des Lacksystems gründlich zu entfernen. Das bedeutet im schlimmsten Fall: runterschleifen bis auf den Füller. Anschließend wird die Beschichtung ordnungsgemäß neu aufgetragen.

Unbedingt sollten bei der Neulackierung das Material, Werkzeug und die Pistolenluft kontrolliert werden, um eine erneute Blasenbildung zu verhindern.

Vermeidung von Blasenbildung

Damit ein solcher Lackierfehler nicht nochmal vorkommt, sind einige Vorkehrungen zu treffen. Zunächst sollten das Druckluftsystem regelmäßig kontrolliert und die Filter regelmäßig gewatet werden, sodass Feuchtigkeit in der Pistolenluft ausgeschlossen wird. Weiterhin ist auf die richtige Menge an passenden Härter und Verdünner sowie der Kabinentemperatur zu achten. Vorgeschriebene Schichtdicken, sowie Ablüft- und Trockenzeiten sind nach Herstellerangaben einzuhalten. eb ■

Foto: M. Rehm Wenn der Basislack betroffen ist … Auch beim Basislackauftrag kann es durch zu viel Feuchtigkeit in der Pistolenluft

zu dem Lackierfehler in der Oberfläche kommen. Ein weiterer Lackierfehler mit ähnlicher Ausprägung ist die Kraterbildung. Diese kreisförmigen Vertiefungen im Lackfilm entstehen in den meisten Fällen ebenfalls durch einen zu hohen Schichtauftrag oder

aber die falsche Auswahl der Verdünnung.

Zusatz BU (Foto: ) Luft und Wasser Probleme mit Feuchtigkeit treten oft bei mangelnder Wartung der Kondensfilter auf. Daher sollten diese regelmäßig geprüft werden.

Gustavo Hoyos, Schulungsleiter Sinnek „Vor dem Applizieren

des Lacks immer die Filteranlage checken.“

5. Dezember 2019