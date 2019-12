Blasenbildung im Lack ist meist sehr einfach zu erkennen: kreisrunde, manchmal erhabene, manchmal in die Lackschicht eingebettete Strukturen im Lack. Diese treten mal mehr, mal weniger stark, vereinzelt oder auch über die ganze Oberfläche verteilt auf und führen oft zu einer unebenen, fast pickligen Struktur. So einfach die „Symptome“ zu erkennen sind, so schwierig ist im Fall der Blasenbildung die Diagnose. Denn kleine oder größere Bläschen können aus den unterschiedlichsten Gründen entstehen. Einigen gängigen Ursachen für Blasenbildung möchten wir hier auf den Grund gehen.

9. Dezember 2019