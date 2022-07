Futuristischer Mix aus Chrom und Orange

Das Fordzilla-P1-Rennfahrzeug erhält eine neue, reflektierende Außenfarbe. Am Design beteiligt war die Gaming-Community.

Der Fordzilla-P1-Rennwagen sieht nicht nur besonders aus. Er ist auch auf ungewöhnlichem Wege entstanden: Als erstes Fahrzeug wurde der Fordzilla P1 in enger Zusammenarbeit des Automobilherstellers Ford und einer Gaming-Community entwickelt. Die neuartige Kooperation entschied über Lackierung, Design und Innenraum. Chrom-Orange ist die Lackfarbe, welche die neueste Entwicklungsstufe des Team-Fordzilla-P1-Rennfahrzeugs signalisiert. Der neue Look des Team Fordzilla P1 wurde in Alkmaar (Niederlande) im Rahmen eines Events von der Ford-Organisation und dem E-Sports-Anbieter Racesquare vorgestellt.

Die Design-Evolution

Am Designprozess waren zahlreiche Fans und Computerspieler aktiv beteiligt. Über 250.000 Abstimmungs-Votings auf Twitter führten zum finalen Design von Arturo Ariño und der Innenraumvision von Robert Engelman, beide Ford-Designer.

Nach der Enthüllung des zunächst rein virtuellen P1-Rennfahrzeugs im Sommer 2020 produzierte Ford drei Monate später ein maßstabsgetreues Modell in einem Live-Stream. Wenige Monate später wurde das reale Team-Fordzilla-P1-Rennfahrzeug beim Goodwood Festival of Speed (Großbritannien) mit neuer Lackierung gezeigt, um den 55. Jahrestag von Fords berühmtem Dreifach-Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans zu feiern. Das Lackieren des Fahrzeugs in hochreflektierendem, spiegelähnlichem Finish war für das Design-Team ein Experiment, denn zuvor war es nicht möglich, diese Art von Finish auf so großen Flächen und Volumina zu erzielen.

Der Rennwagen in der Gaming-Welt

Auf der Gamescom-Messe 2021 (Köln) präsentierte sich der P1 in einer weiteren Entwicklungsstufe als ultimativer Gaming-Simulator. Im Verlauf des gleichen Jahres wurden bei der Gamergy in Madrid Streaming-Technologien eingebaut, um Live-Übertragungen direkt aus dem Auto zu ermöglichen.

Die Entwicklung des P1-Rennwagens ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Fans und Computerspieler dürfen sich künftig auf zahlreiche Neuerungen freuen. Für serienmäßige Ford-Baureihen ist der Farbton bislang nicht verfügbar.

www.teamfordzilla.com