Frankfurt im Zentrum

Josephine Ellwein richtet beim Body & Paint Contest den Fokus auf die Automechanika-Stadt

Jung, talentiert, kreativ: Lange überlegen musste Josephine Ellwein nicht, als sie die Chance erhielt, beim Body & Paint Contest auf der diesjährigen Automechanika mitzumachen. „Das Thema, unser Land mit einer kreativen Arbeit auf einer Motorhaube widerzuspiegeln, konnte man ja sehr frei interpretieren“, erklärt die 19-jährige Fahrzeuglackiererin aus der Nähe von Stuttgart, „das kam mir entgegen.“

Vorfreude auf die Automechanika

Sie entschied sich für ein Design, das Frankfurt, den Austragungsort der Automechanika, ins Zentrum von Deutschland rückt. Von dort aus ziehen sich goldfarbene Linien ähnlich wie in den Routenplänen von Airlines in unterschiedliche Städte und Regionen Europas. Ein breites Spektrum an Techniken kam dabei zum Einsatz: von Verlaufslackierungen über aufwendige Linier- und Folienarbeiten bis zu klassischem Airbrush. Rund 50 Arbeitsstunden dürften am Ende zusammengekommen sein. Entstanden ist die Arbeit in Josephines ehemaliger Berufsschule, der gewerblichen Schule für Farbe und Gestaltung in Stuttgart. Dem Finale sieht Josephine Ellwein bereits gespannt entgegen: „Ich freue mich auf das Treffen auf der Messe – mal schauen, welche kreative Umsetzung des Themas die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefunden haben.“ mr■