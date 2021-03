2020 rollte weltweit eine größere Farbvielfalt von den Bändern der Automobilhersteller

Der BASF Color Report 2020 for Automotive OEM Coatings zeigt, dass sich die Farbpalette in der Automobilbranche auf unkonventionelle Weise verändert. Weltweit gab es dabei eine breitere Auswahl an bunten Farbtönen zu verzeichnen. Farbtöne wie Blau und Gelb sind in einigen Regionen auf dem Vormarsch, während Rot und Violett in anderen Teilen der Welt langsam den Abstand zu den unbunten Farben verringern. Durch die sich erweiternden Farbräume wird das Gesamtspektrum breiter als 2019 und gewinnt an Brillanz.

Trotz der Farbverschiebungen wurden wurden für die Lackierung eines Großteils der Neuwagen unbunte Farben wie Weiß, Schwarz, Silber und Grau verwendet. Weiß ist nach wie vor die beliebteste Autofarbe der Welt.

Bunten Farben und Schattierungen

Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) folgen dem weltweiten Trend hin zu bunten Farben. Im Jahr 2020 wurden etwa 11 Prozent der Neufahrzeuge in EMEA Blau lackiert. Das macht Blau zum beliebtesten bunten Farbton. Violett kam in bemrekenswerter Anzahl auf den Markt und steigert die Vielfalt noch zusätzlich. Andere chromatische Farbtöne gewinnen ebenfalls an Beliebtheit, besonders bei kleineren SUVs, deren Marktsegment wächst.

Ein Teil dieser Vielfalt kommt durch die Bandbreite der Ausgestaltung der Farbnuancen. Im Jahr 2020 verwendeten Automobilhersteller mehr als 160 verschiedene Blautöne für Fahrzeuge in EMEA.

Blaue Eleganz

Nordamerikanische Autokäufer haben weniger Auswahl bei bunten Farbtönen. Deswegen wählen sie aber nicht weniger farbige Autos, Transporter oder SUVs. Blau als Automobilfarbe hat in Nordamerika an Beliebtheit zugenommen und Rot verdrängt. Beige und Braun sind nahezu von der Bildfläche verschwunden. Damit bleibt Grün der einzige weitere chromatische Farbton, der in nennenswerter Zahl in der Region verwendet wird.

Blautöne gelten als eleganter, und Käufer, die in der Vergangenheit Beige oder Braun gewählt haben, scheinen sich nun für Blau oder Grau zu entscheiden. Die Designer von BASF haben das vorausgesehen. Bereits 2016 bezeichneten sie Blau als „eine wichtige Farbrichtung für die Automobilindustrie, die in den kommenden Jahren Marktanteile gewinnen wird.“ Automobildesigner schauen bei der Entwicklung von Farbtönen häufig drei bis vier Modelljahre in die Zukunft, und der Markt hat sich genauso entwickelt wie vorhergesagt.

Hellere Farbtöne im Spiel

Asien-Pazifik beheimatet das weltweit größte Volumen der Automobilproduktion und ist ein Mikrokosmos der globalen Farbtonbeliebtheit. Seine leuchtenden Farben reflektieren das Aufkommen chromatischer Farben, das auch anderswo zu beobachten ist.

Weiß ist nach wie vor die beliebteste Farbe in der Region und wird für etwa 48 Prozent der Neuwagen genutzt. Schwarz und Grau legen weiter zu und folgen einem Drei-Jahres-Trend, der Weiß in seiner Führungsposition schwächt. Die Gesamtzahlen von Braun, Grün und Violett sind nicht hoch, aber alle bleiben in ihrer Beliebtheit konstant. Es wird noch lange dauern, bis sie Weiß als beliebteste Farbe herausfordern werden, aber aktuell tragen sie zur enormen Farbtonvielfalt in Asien-Pazifik bei.

Konservativere Farbtöne

Farben wie Rot und Blau sind in Südamerika nach wie vor gefragt. Das gilt besonders bei Autokäufern, die versuchen, ihrer Individualität mit sportlicheren Autos Ausdruck zu verleihen. Noch bemerkenswerter ist die Vorliebe des Marktes für achromatische Farbtöne.

Traditionell wählen südamerikanische Autokäufer eher konventionelle, weniger auffällige Farben. Wie in anderen Regionen ist Weiß mit Abstand der Favorit. Im Gegensatz zu anderen Regionen sticht Rot mit 9 Prozent als beliebtester bunter Farbton hervor. Verschiedene Blautöne haben weltweit eine große Bedeutung, in Südamerika aber macht Blau nur 2 Prozent des Marktes aus. Orange ist ein Newcomer, Braun hält sich konstant und Beige ist fast verschwunden.

