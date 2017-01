And the winners are …

Preisträger des Lackiererblatt-Advents-Gewinnspiels stehen fest

MR

Zur Januarausgabe haben wir es nicht mehr geschafft, sie im Heft zu präsentieren, doch seit dem 5. Januar stehen sie fest – die Gewinnerinnen und Gewinner unseres Advents-Gewinnspiels. 24 Tage lang gab es wertvolle Preise zu gewinnen, und die Liste der Unternehmen, die unsere Aktion unterstützten, liest sich wie ein Who is Who der Branche. Insgesamt wurden Preise im Wert von deutlich über 15.000 Euro zur Verfügung gestellt – von Lackierpistolen-Sondereditionen über Infrarottrockner bis hin zu Werkstattwagen. Und einige Unternehmen legten besondere Phantasie an den Tag, indem sie VIP-Trips zu Auto-Veranstaltungen, Reisen zu Schulungen oder wertvolle Lackier-Unikate zur Verfügung stellten. Auch die Resonanz bei unseren Newsletter-Empfängern und Website-Besuchern war phämomenal: Die Verlosung der Preise erfolgte unter mehr 3500 Bewerberinnen und Bewerbern. Alle Gewinner wurden schriftlich benachrichtigt. Ganz herzlich bedanken möchten wir uns bei unseren Partnern aus der Industrie, die den Kalender so reichhaltig bestückt haben, bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und allen, die bei der Organisation der Aktion mitgeholfen haben.

Die Preise und Gewinner:

1.12. Einen Stuttgart-Trip mit Übernachtung und Schulung von Akzo Nobel Coatings gewann: Friedbert Peters, Autolackiererei Peters, Linnich.

2.12. Ein Octoral-Erstausstattungs-Paket von 3C Deutschland gewann: Felix Weinberger, Fa. Enslein und Schönhaider, Wiesau.

3.12. Ein ColorMatic Scheinwerfer-Klarsicht-Set von Motip Dupli gewannen: Ernst-Walter Eckhardt, Kfz-Ingenierbüro Eckardt, Schliengen, Philipp Hoffmann, Hoffmann Unfallreparaturen, Schwelm, und Franz Auer, Auer GmbH & Co. KG, Straubing.

4.12. Ein 3M-Finish-Paket mit Schleifpasten, Politur und Hochleistungswachs gewannen: Jürgen Rathmann, Kfz-Rathmann, Mörbisch, Österreich, Monika Weidner, PPG Sales and Services, Würzburg, Vanessa Grassmann, Lemmie, Alfred Hein, Identica Hein, Hofheim/T, Sebastian Ehlers, Edewecht, Mike Sieger, Identica Sieger, Herne.

5.12. Einen Dynabrade Long Board-Sander gewann: Lars Amrhein, Farben Reinhardt, Stadtallendorf.

6.12. Ein Spraymax-Aktionspaket Kleinschadenreparatur gewann: Andreas Eckert, Balthasar-Neumann-Schule, Bruchsal.

7.12. Einen Nico Rosberg-Formel-1 Helm von Spies Hecker gewann: Sandra Grass, Grass GmbH, Einbeck.

8.12. Einen VIP-Trip zum Nürburgring mit Nexa Autocolor gewann Johannes Falkenstein, J. Falkenstein GmbH, Lippstadt.

9.12. Eine Profi-Lackierpistole W-300 WB (Sonderedition) von Anest Iwata gewannen: David Heidt, Sur-Tech/BTZ Rohr, Barchfeld, Robin Joerns, Autolackiererei Joerns, Goslar, Sven Schilling, SZ an der Alwin-Lonke-Straße, Bremen. 10.12. Eine GTi Pro LITE Nebula von DeVilbiss gewann Stephi Bayer, Stephis car cosmetic, Denkendorf.

11.12. Ein pAton Trocknungs-Handgerät von Atontec gewann: Wladislaw Kusnezov, Kusnezov Autolackierung, Neuötting.

12.12. Einen multifunktionalen Scherenbock CZ-151 von Carbon gewann: Dieter Andlauer, Andlauer GmbH, Ettenheim.

13.12. Ein Glasurit HS-Klarlack-Paket gewann: Daniela Schleich, Die Lackiererei, Marktheidenfeld.

14.12. Einen Infrarotstrahler IR-B01-B von B-TEC gewann: Peter Marx, Karosseriebau Marx, Trier.

15.12. Ein NOVOL Spraydosen-Set gewannen: Stefan Franz, Autohaus Grampp, Lohr am Main, Martin Zimmermann, Dent Wizard, Harburg, Mario Matthes, Enco Color Lackiererei, Chemnitz.

16.12. Ein PoliBOX-Profiset für die Lackpflege von Le Baron Steinmetz gewannen: Andreas Hoffmeyer, CarComplete24 GmbH, Erfurt, Heike Sieger, Identica Sieger, Herne, Helmut Langer, Daimler AG, Stuttgart, Robert Langbauer, Autoklinik Trockner, Dietach, Michael Härter, Standox GmbH, Nohra.

17.12. Ein Klarlack- und Füller-Paket von 3C Deutschland gewannen: Robert Langbauer, Autoklinik Trockner, Dietach, Hans Lohberger, Farben Lohberger; , Ferdinand Petsch, Berufliche Schule 11, Nürnberg, Arndt Heermann, Heermann GmbH, Frohburg, Jörg Kellermann, WM SE, Duisburg, Robin Pilz, Gebr. Pilz GmbH, Rheine, Mike Sieger, Identica Sieger, Herne, Evgenij Galautdinov, Fa. Biesinger, Rastatt, Roman Koller, Balterswil CH, Tobias Häuser, Berlin.

18.12. Einen Werkstatt-Trolley von part gewann Rico Fichtner, Autolackier-Fachbetrieb Lohse, Brand-Erbisdorf.

19.12. Einen VIP-Trip zu den Classic Days 2017 mit Übernachtung von PPG gewann: Michael Andernach, Scholtyssek GmbH, Kettig.

20.12. Ein Cromax-Produktset mit Cromax-Armbanduhr gewann: Axell Jeromin, Fa. Jeromin, Bad Säckingen.

21.12. Ein Opticlean-Kabinen- oder Geräteschutzset von Horn & Bauer gewannen: Torsten Lucassen, pierre Autolackierung, Hamburg, Kevin Bürk, Bürk Karosserie und lack, Winterbach, Robert Langbauer, Autoklinik Trockner, Dietach.

22.12. Ein Mipa PE-Spachtel Probier-Set gewannen: Felix Weinberger, Fa. Enslein und Schönhaider, Wiesau, Stephan Lemke, Lackier- und Industrieservice, Wittstock, Tim Giesecke, Langelsheim, Michael Reichenbach, Effingen CH, Peter Marx, Karosseriebau Marx, Trier, Robin Pilz, Gebr. Pilz GmbH, Rheine, Herbert Eschhaus, Malerwerkstätten Eschhaus, Nottuln, Thomas Martin, Karosseriebau Martin, Chemnitz, Angelo Spielmann, Autospritzwerk Spielmann, Benken CH, Andreas Gustedt, Bruder GmbH, Bad Windsheim, Samantha König, Kfz-Meisterbetrieb Witte, Burgwedel, Ottmar Schwarz, Offenburg, Stefan Schnitzler, P. und W. Schnitzler GmbH, Jülich, Ernst Reichel, Gerasdorf bei Wien/A, Jürgen Grass, Grass GmbH, Einbeck, Werner Zimmermann, Zimmermann Karosseriebau, Durbach, Ingo Sieger, Identica Sieger, Herne, Martin Weil, Fahrzeuglackierung Weil, Butzbach, Semir Kunic, Oberursel, Evgenij Galautdinov, Fa. Biesinger, Rastatt, Heiko Saage, Memmingen, Ernst-Walter Eckhardt, Kfz-Ingenieurbüro Eckardt, Schliengen, Maik Kalmring, Erfurt, Steffen Stolze, Protective Coating Processes, Jameln, Frank Liebelt, ABL Werbung, Frankfurt, Martin Zimmermann, Dent Wizard, Harburg, Ulrike Pooth, Korschenbroich, Peter Gau, Autolackiererei Glesien, Schkeuditz, Guido Häuser, Konstanz, Tanja Benesch, Deutsch Wagram/Österreich.

23.12. Einen Lacky-Tender-Werkstattwagen von Herkules gewann: Thomas Böck, Böck Autolackierung, Kaufbeuren.

24.12. Eine Sondereditions-Lackierpistole SATAjet 5000 B PHASER gewann: Tobias Hirsch, Hirsch Lackierzentrum, Neuburg am Inn.

Wir gratulieren allen Gewinnerinnen und Gewinnern!