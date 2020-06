Tech Fair bei SATA erweitert den Schulungsbereich

Produktausstellung, Werkstatt oder State of the Art-Besprechungsraum – bei SATA gibt es das ab sofort in Einem. Mit der neuen Tech Fair ergänzt SATA seinen Schulungsbereich und bietet ein modernes Raumkonzept, in dem Kunden und Händler aus dem In- und Ausland empfangen werden. Was die Tech Fair sonst noch alles zu bieten hat und wie die Räumlichkeiten genau gestaltet wurden, erklärt uns SATA-Vertriebsleiter Sebastian Scholz im exklusiven Video.

Video: Lackiererblatt

