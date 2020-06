Wechsel bei IRS

Norbert Dohmen, CEO der IRS Holding GmbH, ist Ende Juni aus der IRS Gruppe ausscheiden, um sich beruflich neu zu orientieren. Dohmen war seit 2017 CEO der IRS Group und verantwortete zeitgleich die Geschäftsführung der IRS Karosserie & Lack GmbH und der IRS Schadenzentrum GmbH. In diesem Zeitraum ist es Norbert Dohmen gelungen, Umsatz und Mitarbeiterzahl der IRS Gruppe nahezu zu verdoppeln und das Werkstatt-Netzwerk einem anerkannten Player in der Instandsetzungsbranche in Deutschland und Europa fortzuentwickeln. Mit dem Weggang von Norbert Dohmen wird vorerst CFO Dirk Wischnewski als Sprecher der Geschäftsführung fungieren. Der Betriebswirt ist seit 2019 verantwortlich für den Finanzbereich der IRS Gruppe. Frank Gerardy, bisher Geschäftsführer der Sparte Karosserie und Lack, rückt zum 01.07. in die Geschäftsführung der IRS Holding auf.

www.irs-group.com