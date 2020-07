Wahlen im DAT Verwaltungsrat

Die Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) hat ihre turnusmäßige Gremiensitzung und die Wahl des Verwaltungsrates abgehalten. Diesmal fand das Meeting als Digitalkonferenz statt.

In den am 8. Juli erstmals online durchgeführten Gremiensitzungen der DAT wurde Imelda Labbé (Volkswagen Konzern) im Amt der Vorsitzenden bestätigt. Als Stellvertreterin wurde Hildegard Müller (VDA-Präsidentin) neu in das Gremium berufen. Als weitere Stellvertreter von Imelda Labbé in dieser Funktion wurden ZDK-Präsident Jürgen Karpinski und VDIK-Präsident Reinhard Zirpel bestätigt.

Im Verwaltungsrat neu hineingewählt wurden u.a. die ZDK-Vertreter Petra Wieseler (Vorständin Landesverband Kfz-Gewerbe Baden-Württemberg) und Wilfried Blöbaum (Vorstandsvorsitzender FIAT-Händlerverband).

Jens Nietzschmann, DAT-Geschäftsführer und Sprecher der DAT-Geschäftsleitung: „Unser Anspruch war es, den Mitgliedern der DAT-Gremien auch anlässlich der Tagung des Verwaltungsrates die technologische Kompetenz der DAT nahezubringen. Im Nachgang lässt sich sagen, dass uns dies wohl uneingeschränkt gelungen ist. Wir hatten ein durchgängig positives Feedback. Letzteres im Übrigen nicht nur bezüglich des Setup der Veranstaltung, sondern vor allem hinsichtlich der übermittelten Informationen über die Entwicklung der DAT im zurückliegenden Jahr. Wir stellten unsere Zukunftspläne und unseren Umgang mit der Corona-Krise dar, wobei auch wir im laufenden Jahr gezwungen sein werden, Rückgänge bei den Erlösen in einem erheblichen Umfang hinnehmen zu müssen. Vor diesem Hintergrund haben sich unsere Verwaltungsräte besonders darüber gefreut, dass wir von den notwendigen Maßnahmen zur Kosteneinsparung jene ausgenommen haben, die mit der technischen und inhaltlichen Weiterentwicklung unserer Produkte im Zusammenhang stehen.“

www.dat.de