Jochen Kleemann ist neuer Geschäftsführer der PPG Deutschland Sales & Services GmbH

Ein Branchenprofi macht den nächsten Schritt. Mit Wirkung vom 1. Oktober 2020 tritt Jochen Kleemann die Geschäftsführung für den deutschen Refinishbereich der PPG Deutschland Sales & Services GmbH an. Mit dem Weggang des Business Directors DACH & Nordics Torben Beck zum 30. September 2020 steht nun die Neuorganisation an der Unternehmensspitze in Deutschland an. Mit der Benennung von Jochen Kleemann für die deutsche Geschäftsführung setzt PPG auf einen sehr erfahrenen Branchenexperten, der die Geschäfte im Reparaturmarkt bereits in den letzten sechs Jahren in der Rolle des Vertriebsdirektors und letztlich als Business Manager Deutschland erfolgreich mitgestaltet hat. Die Leitung des deutschen Direkt- und Handelsvertriebs für die Lackmarken Nexa Autocolor, PPG und Selemix als auch des Bereichs CT und LIC obliegt weiterhin Jochen Kleemann. PPG setzt damit weiterhin auf Kontinuität und Verlässlichkeit in der strategischen Ausrichtung gegenüber Kunden und Partnern. Insbesondere in den aktuellen Zeiten somit eine gute Botschaft – sowohl für die interne Organisation als auch die externen Partner und Partnerbetriebe, die Stabilität signalisiert. Die Unterstützung einer starken Organisation, die mit großer Freude die Ernennung aufgenommen hat, ist Jochen Kleemann gewiss. „Wenn es eine Erfolgsformel geben sollte, liegt diese vor allem darin, im Team zusammenzuarbeiten, andere Standpunkte zu reflektieren und mit Leidenschaft Dinge umzusetzen. Dauerhafter Erfolg ist eben nur im Team möglich!„ erklärt Jochen Kleemann.

