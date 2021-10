Christopher fehst ist neuer Gebietsverkaufsleiter Central bei Indasa in Deutschland. Er ist gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann und hat in den letzten Jahren viel Erfahrung bei einem großen Lackhändler sammeln können. Laut Vertriebsleiter Markus Albersmann ergänzt er das Team mit seiner Erfahrung perfekt und bringt ein vielfältiges Know How mit. Mit dem Einsatz seiner Kollegen, wird Christopher die Handelspartner dabei unterstützen, den Markt zu entwickeln, und die Wahrnehmung der Marken Indasa und ITW Evercoat in seiner Region zu vergrößern.

