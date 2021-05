Hella Gutmann veranstaltet virtuelles Event für Werkstätten

Mit der #zuhausemesse Werkstattshow veranstaltet Hella Gutmann ein neues virtuelles Event speziell für das Fachpublikum in Werkstätten.

Einloggen, informieren und mega macs X gewinnen

Am Mittwoch, 19. Mai 2021 gibt es ab 18:30 Uhr ein kurzweiliges und informatives Programm plus eine Verlosung. Durch die Show wird die bekannte Kfz-Mechatronikerin Lina van de Mars führen. Direkt am Kundenfahrzeug wird das neue Diagnosegerät mega macs X vorgeführt. Außerdem werden Produkte wie das CSC-Tool Digital, macs DIA und macsRemote Services vorgestellt. Zudem wird demonstriert, wie einfach die Freischaltung von gesicherten Fahrzeugmodellen mit der neuen Funktion Cyber Security Management (CSM) abläuft, sodass diese in gewohntem Umfang diagnostiziert werden können.

Alle Besucher nehmen automatisch am Gewinnspiel und haben dabei die Chance auf Preisen im Gesamtwert von über 10.000 Euro teil. Der Hauptgewinn ist ein mega macs X, komplett mit Hella Gutmann-Tablet, dem freigeschalteten Software-SDI-Modul X5 und einer Lizenz X5 für 12 Monate.

Zur Werkstattmesse anmelden

An der Werkstattshow interessierte Werkstätten und ihre Mitarbeiter registrieren sich einfach unter www.zuhausmesse.de. Ein Zugangslink, der kurz vor dem Event am 19. Mai per E-Mail versendet wird, öffnet den Eintritt zum Livestream.