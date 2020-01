KIA bietet sein Flaggschiff in einer neuen, markanten Farbe an: Alle Ausführungen des Kia Stinger können ab sofort ohne Aufpreis in der Unilackierung Neonorange bestellt werden. Daneben stehen unverändert neun optionale Metallic- und Dreischicht-Sonderlackierungen zur Wahl.

Die 4,83 Meter lange, luxuriös ausgestattete Sportlimousine ist in zwei Ausführungen und drei Motorisierungen erhältlich.

29. Dezember 2019