ZKF-Branchentreff DIGITAL: Fachvorträge und virtuelle Versammlung

Der Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik (ZKF) veranstaltet bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie virtuell am 17.06.2021 ab 13:00 Uhr seine Mitgliederversammlung.

Zwei Tage Feuerwerk an Fachvorträgen

Unfallreparaturbetriebe, deren Mitarbeitern sowie interessierten Personen rund um die Autombil-Branche können sich am 17. und 18.06.2021 in Fachvorträgen über aktuelle technische, rechtliche und wirtschaftliche Themen des reparierenden und herstellenden Karosserie- und Fahrzeugbaus informieren. Dabei wird auch auf dem „ZKF-Kanal“ die Veranstaltung des Verbands der TÜV e. V (VdTÜV) mit dem Titel: „TÜV® MeetUp: Zukunft der urbanen Mobilität“ sowie ein Besuch des Schadentalks im Web-TV am 17.06.2021 mit dem Titel „Digitale Schadenwelt – Was kommt auf die Betriebe wirklich zu?“ ohne Umschalten möglich sein.

Auf der speziell eingerichteten Veranstaltungs-Webseite https://digital.zkf-branchentreff.de/ können sich Interessierte über die Inhalte informieren und anmelden. Die Teilnahmegebühr für die gesamte Veranstaltung beträgt für ZKF-Mitgliedbetriebe 29,00 Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. für Nichtmitglieder 59,00 Euro zzgl. gesetzlicher MwSt.

Praxisorientierte Online-Fachvorträge

Am ersten Veranstaltungstag werden Fachreferenten, wie z. B. Geschäftsführer Henning Hamann, ETL Kanzlei Voigt, Inhalte über Regress des Versicherers im Nachgang von abgewehrten Rechnungskürzungen und Angriffe gegen das Gutachten vermitteln, Dipl.- Ing. Helge Kiebach, KTI, referiert über Fahrerassistenzsysteme und Schichtstärkenmessung auf Kunststoffbauteilen und Geschäftsführer Michael Zülch, zülchconsulting, berichtet über die wichtigsten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Managementsystem im Karosserie- und Fahrzeugbau.

Der zweite Tag startet mit der Möglichkeit für die Betriebe nach dem Besuch der Veranstaltung des VdTÜV mit der Auswahl zwischen einem Pkw- und Nfz-Workshop. Themenbereiche, wie z. B. neue Fahrzeugantriebe und Fahrgestelle mit E-Antrieb, Klebetechnik, Thermomanagement, Früherkennung und Krisenmanagement, LED-Matrixscheinwerfer, Social Media, Verhandlungsmanagement

und neue Fahrzeugkonzepte u. v. a. werden von Fachreferenten vorgestellt. Im Anschluss an die Fachvorträge werden Fragen der Teilnehmer beantwortet.

Sponsoren des ZKF-Branchentreffs DIGITAL

Besonderer Dank des ZKF gilt vorab den Sponsoren, die im Rahmen des ZKF-Branchentreffs DIGITAL finanzielle Unterstützung übernommen haben. Mit im Boot sind die DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, SIGNAL IDUNA, Vogel Communications Group GmbH & Co. KG (mit der Fachmarke Fahrzeug + Karosserie) sowie Wolf Anlagen-Technik GmbH & Co. KG, GB Oberflächentechnik (Stand 28.05.2021).