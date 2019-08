Experten-Focus zum Thema Gesundheit

Das Thema Betriebliches Gesundheitsmanagement (kurz BGM) steht – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Personalknappheit in vielen Branchen und Betrieben – in vielen Unternehmen inzwischen auf der Agenda. Die Gesundheit der Mitarbeiter fördern, sie beim Wiedereinstieg nach einer Krankheitspause unterstützen, generell mehr Bewusstsein für Gesundheitsvorsorge wecken – diese Dinge kommen nicht nur den Mitarbeitern, sondern letztlich auch dem Unternehmen zugute. „Gesunde Mitarbeiter sind ausgeglichener, zufriedener und erfüllen ihre Aufgaben besser“, erklärt die Wuppertaler Beraterin Simone Spielker. „Der Nutzen, den ein Unternehmen aus Gesundheitsmanagement ziehen kann, ist offensichtlich.“

Kommt es trotz aller Vorsorge dennoch zum Ausfall einer Führungskraft, kann das gravierende Folgen haben. Gerade Handwerksbetriebe sind oft nicht darauf vorbereitet, dass der Chef oder die Chefin längere Zeit ausfallen. „Gerade Familienunternehmen sind stark durch die Person des Unternehmenskapitäns geprägt“, sagt Unternehmensberater Klaus Steinseifer aus Hemmingen. „Außer ihnen weiß niemand so genau, wie der Laden läuft. Daher kann ihr Ausfall sogar den Ruin eines Unternehmens verursachen.“ Eine wirkungsvolle Hilfestellung in dieser Situation ist ein Notfallplan, in dem detailliert festgehalten ist, wie der Betrieb weitergeführt werden soll. Darüber hinaus kann ein solcher Plan noch weitere Funktionen haben – von der Festlegung der Urlaubsvertretung bis hin zur Regelung der Betriebsnachfolge.

Der Repanet Experten-Focus am findet am 12. und 13. November im früheren Kloster Haydau in Morschen bei Kassel statt. Am ersten Tag erklärt Klaus Steinseifer, was in einem betrieblichen Notfallhandbuch festgehalten werden muss, um sicherzustellen, dass der Betrieb im Fall des Falles möglichst reibungslos weiterarbeiten kann. Am zweiten berät Simone Spielker die Workshop-Teilnehmer, wie sie das Thema Gesundheitsmanagement in der betrieblichen Praxis anpacken und umsetzen können.

Weitere Infos: www.standox.com/de/de_DE/repanet.html

6. August 2019