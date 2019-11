Die bekanntesten Filmautos

Es gibt Filmautos, die sich fast so stark einprägen wie die Hauptdarsteller. Oder die irgendwie selbst zu Hauptdarstellern werden. Der DMC DeLorean aus „Zurück in die Zukunft“ zum Beispiel, oder der Aston Martin DB5 aus „Goldfinger“, nicht zu vergessen das „Batmobil“ und das „Bluesmobil“ er gleichnamigen Brüder. Das englische Unternehmen Click4reg.co.uk hat per Online-Umfrage 2500 User aus der ganzen Welt nach den bekanntesten Filmautos gefragt. Herausgekommen ist eine Liste, die etliche gute Bekannte – und ein paar Überraschungsgäste enthält.

www.Click4reg.co.uk

20. November 2019