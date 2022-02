Royal Magenta: Axalta präsentiert Autofarbe des Jahres

Axalta Coating Systems hat seine Autofarbe des Jahres 2022 – Royal Magenta – bekannt gegeben. Royal Magenta ist die achte exklusive Autofarbe des Jahres. Sie ist ein tief kirschroter Farbton, dem ein luxuriöses Finish auf den Markt kommt. Das robuste Design zeichnet sich durch ein prachtvolles dunkles Finish mit merlot- und granatroten Nuancen aus. Die Farbe erscheint im Sonnenlicht beerenrot, offenbart jedoch nachts eine dunkle, geheimnisvolle Optik. „Royal Magenta besticht durch einen neuen luxuriösen Look, der für die Mobilität der Zukunft optimiert wurde“, erklärt Hadi Awada, Senior Vice President des Geschäftsbereichs Global Mobility Coatings bei Axalta. „Mit innovativer Sensorik für den Bereich Mobilität sowie ökologisch optimierten wasserbasierenden Technologien stehen wir der Mobilitätsbranche beim Übergang zu immer nachhaltigeren Lösungen, Elektrofahrzeugen und autonomem Fahren helfend zur Seite.“

Mit Royal Magenta präsentiert Axalta eine Autofarbe des Jahres, die für alle Fahrzeugtypen kreiert wurde. Sie bereichert die Mobilitätspalette mit ihrer verführerischen Farbe. Der Lack ist modern und bietet funktionale Vorteile. So wurde Royal Magenta für die Ortung mittels Radarsysteme optimiert, die in autonomen Fahrzeugen aller Größen zum Einsatz kommen. Royal Magenta knüpft an globale Farbtrends an, die durch eine prächtige und stimmungsvolle Farbauswahl Eleganz vermitteln. Burgunderrot, Violett und kirschähnliche Farbtöne werden auf dem Markt immer beliebter,

