Mit welchen Innovationen Hersteller und Werkstätten den Herausforderungen von Mobilitätswandel und Digitalisierung begegnen können, diskutierten Experten bei der vierten Ausgabe der Automechanika-Webtalk-Reihe „Let’s talk business“. Der Webtalk brachte Vertreter von AVL DiTEST, Carbon und Hunter zusammen, um sich zu diesem Thema auszutauschen. „Mit unserer Reihe ‚Let’s talk business‘ geben wir führenden Branchenplayern die Gelegenheit, ihre neuen Ideen und Entwicklungen mit dem internationalen Fachpublikum der Automechanika zu teilen“, so Olaf Mußhoff, Director der Automechanika Frankfurt, der auch die Moderation des Talks übernahm. Zu den Talkgästen zählten Dr. Tristan Reinisch, Master TechLead Emission Measurement bei AVL DiTEST, sowie Felix Scholl, COO bei Carbon, und Darcy Tallon, Vice President International von Hunter. Bei Themen wie Umwelt- und Klimaschutz gehe es automatisch auch um Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit, so Felix Scholl von Carbon. „Nachhaltigkeit spielt für Carbon eine besondere Rolle. Mit unseren Produkten fördern wir seit über 20 Jahren aktiv das Thema ‚Reparieren statt erneuern‘ in Werkstätten. Ressourcenschonung und Umweltschutz gehören daher zum Grundgedanken unserer Produkte.“

Nachhaltig und möglichst nutzerfreundlich sollten sie sein, die innovativen Werkstattlösungen für die Mobilität der Zukunft, darin waren sich die Teilnehmer des Talks schnell einig. Egal, ob es sich um Emissions-Messgeräte, autonome Fahrzeuginspektion oder Body-Repair-Systeme handelt. Neben neu entwickelten Lösungen für Werkstätten wurde auch diskutiert, welche Herausforderungen durch die Digitalisierung und die Mobilitätswende auf die Werkstätten, aber auch auf die Hersteller zukommen.

