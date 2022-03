Automechanika Innovation Awards

Ob Elektromobilität, Mobility Services, Autonomes Fahren oder intelligente Software für Werkstatt und Autohandel – die Hersteller und Zulieferer des Automotive Aftermarkets zeigen auf der kommenden Automechanika Frankfurt ihre Produktneuheiten. Für herausragende Produkte wird der Innovation Award verliehen. In neun Kategorien können sich ausstellende Unternehmen in diesem Jahr bewerben: Elektromobilität, Daten & Vernetzung, Werkstatt & Service Lösungen, Teile & innovative Technologien, Karosserie & Lack, Fahrzeugwäsche & Pflege, Zubehör & Individualisierung, Nutzfahrzeuge, Motorrad. Die eingereichten Produkte werden von einer unabhängigen Fachjury begutachtet. Kriterien für die Bewertung sind: Innovationsleistung und Exzellenz der Lösung, Funktionalität, Bedienungsfreundlichkeit, Anwendernutzen und Wirtschaftlichkeit, Aftermarket-Relevanz, Sicherheit, Dauerhaftigkeit und Qualität sowie den Beitrag zum Klima- und Umweltschutz, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit. Die exklusive Preisverleihung findet am 13. September 2022 statt.

