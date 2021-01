Aktuelle DEKRA-Stundensätze sind online

Jedes Jahr im Januar veröffentlicht DEKRA die aktuellen Stundensätze für Lack, Karosserie und Mechanik. Bei DEKRA werden dazu entsprechende Erhebungen fortlaufend im ganzen Bundesgebiet durchgeführt. Dabei werden in großem Umfang erstellte Gutachten herangezogen, bei denen zum Zeitpunkt der Erstellung ein Reparaturauf-trag erteilt war – also davon auszugehen ist, dass die verwendeten Stundensätze auch tatsächlich zur Anwen-dung kommen. Berücksichtigt werden freie und markengebundene Fachwerkstätten sowohl mit dem Aushang-stundensatz als auch mit individuellen Vereinbarungen. Der DRS wird in einem zweistufigen Verfahren erho-ben. Im Rahmen der Ermittlung werden zunächst die Jahresdurchschnitte für alle berücksichtigten Reparatur-betriebe gebildet, aus welchen dann in einem zweiten Schritt das arithmetische Mittel für die Postleitregionen ermittelt wird. Bei der Ermittlung werden alle angegebenen Werte auf volle 0,25 Euro gerundet und verstehen sich ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer. Die mittleren ortsüblichen Stundenverrechnungssätze für Lackie-rungskosten sind ohne Materialanteil angegeben. Die Lackmaterialzuschläge sind gemäß Hersteller bzw. AZT (Index= 100%) zu berücksichtigen. Bei der Erhebung der mittleren Stundenverrechnungssätze wird zwischen Pkw und Lkw unterschieden.

Die aktuellen Stundensätze für Lack, Karosserie und Mechanik können hier komfortabel und nach Postleitzahlen sortiert abgerufen werden.

www.dekra.de/de/stundenverrechnungssaetze/