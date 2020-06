Elektromobilität: AkzoNobel liefert Know-how und Werkzeug

Elektromobilität boomt. AkzoNobel versorgt seine Kunden mit entsprechendem Reparatur Know-how und geeignetem Werkzeug.

Elektromobilität ist in aller Munde und das zeigt sich auch in den aktuellen Statiken: So verzeichnete das vergangene Jahr, mit rund 63.300 neuzugelassenen Elektroautos in Deutschland*, ein absolutes Rekordjahr. Verantwortlich dafür sind unter anderem Faktoren, wie ein verändertes Mobilitätsverhalten und der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit in allen gesellschaftlichen Bereichen. Für die Betriebe bedutet das, offen für dieses Geschäftsfeld zu sein und sich auf die modernsten und sichersten Reparaturmethoden einzustellen.

AkzoNobel bietet seinen Kunden nun mit einer Partnerschaft zu Wiha, einem der weltweit führenden Herstellern von Handwerkzeugen, qualitätsgeprüftes Werkzeug für eine sichere und erstklassige Reparatur an. Dazu gehören auch VDE isolierte Werkzeuge für die Reparatur von Elektrofahrzeugen. Für die Betriebe ist es wichtig, im geschäftsfeld Elektromobilität gut gerüstet zu sein, denn die Elektromobilität wird weiter an Bedeutung zunehmen.

Partnerschaften, Netzwerke und,

Trainings

„Wir sind stolz auf diese neue Partnerschaft und das starke Wiha-Werkzeugsortiment, auf das die Kunden in unserem AkzoNobel-Zubehörkatalog zugreifen können“, betont Oliver Gold, Technical Customer Support AkzoNobel VR DACH, „Wiha liefert herausragende Qualität und erstklassiges Werkzeug für die Reparatur von Elektrofahrzeugen. Diesen Reparaturbereich erschließen wir unseren Kunden erfolgreich auf verschiedenen Wegen, dazu gehören Partnerschaften, Netzwerke und Trainings.“

Der richtige Umgang und das entsprechende Werkzeug sind bei der Reparatur von Elektrofahrzeugen eine lebenswichtige Voraussetzung. Die Mitarbeiter in den Betrieben, die E- oder Hybrid-Fahrzeuge reparieren oder lackieren, müssen speziell im Bereich der Hochvolttechnik geschult sein. Für die Arbeit unter Spannung sind VDE- isolierte Profi-Werkzeuge notwendig. Als praktischer Werkzeugkoffer oder im voll ausgestatteten Werstatttrolley liefert Wiha für die AkzoNobel-Kunden ein effizientes, zertifiziertes und umfangreiches Werkzeugsortiment. ■

