Schulungsangebot 2022 von AkzoNobel

Auf vielen K&L-Betrieben lastet ein enormer Kostendruck. „Die Aufgaben werden immer komplexer und die Ansprüche hinsichtlich Arbeitsqualität und Sicherheit steigen. Dies in Einklang zu bringen, kann vor dem Hintergrund des steigenden Fachkräftemangels zu einem echten Balanceakt geraten“, erklärt Raimondo Stau, Schulungszentrum- und Trainings-Koordinator bei AkzoNobel. Im neuen Seminarprogramm finden sich daher angepasste, bereits etablierte Trainings zugunsten wirtschaftlicher und hochwertiger Arbeitsergebnisse, die um neue Inhalte ergänzt wurden.

Anwendung und Technik

Zu schnellen und guten Ergebnissen führen neue Spachteltechnologien, die AkzoNobel ins Programm aufgenommen hat und deren Anwendung in Seminaren zur Untergrundvorbereitung erlernt werden können. Wichtige Informationen zum Materialmix der Fahrzeuge oder zu aktuellen Reparaturmethoden für Carbon fließen ebenso mit ein, wie die Auswirkungen elektronischer Sicherheitssysteme auf die Reparaturlackierung. Weiterhin wichtiger Bestandteil der technischen Schulungen ist der Paint PerformAir (PPA). Kursteilnehmer können das neue Applikationsgerät unter Anleitung anwenden und sich von Vorteilen wie der Zeitersparnis, der hohen Prozesssicherheit und den material- und ressourcenschonenden Effekten überzeugen.

Für mehr Sicherheit

Um noch mehr Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden geht es in den Trainings zur professionellen Fahrzeugdesinfektion mit OC100 von AkzoNobel. Das hochwirksame Desinfektionsmittel sorgt für einen umfassenden Hygieneschutz im Fahrzeug und gewährleistet einen standardisierten Desinfektionsprozess sowie eine effektive Geruchsbeseitigung. Auch die dreistufigen Hochvoltseminare behalten die Sicherheit der Mitarbeiter im Blick und klären über Neuerungen im Umgang mit Hochvoltsystemen und der ordnungsgemäßen Reparatur von E-Fahrzeugen auf. Online-Seminare oder individuelle Inhouse-Trainings runden das Angebot ab. Damit reagiert AkzoNobel auf aktuelle Trends in den K&L-Betrieben: „Vor dem Hintergrund der immer dünner werdenden Personaldecke und des steigenden Fachkräftemangels wollen wir den Betrieben die Möglichkeit bieten, ihre Mitarbeitertrainings zeit- und kostengünstig zu gestalten oder sie individuell auf den aktuellen Wissensstand ihrer Mannschaft zu zuschneiden“, so Stau. Das Schulungsprogramm deckt jede Leistungsstufe vom Auszubildenden bis zum Meister ab. Dabei profitieren die Teilnehmer von praxisnahen Schulungen, die in reduzierter Teilnehmerzahl und unter Einhaltung geltender Sicherheits- und Hygienestandards stattfinden. ■

Raimondo Stau, Koordinator bei AkzoNobel „Wir stellen fest, dass die Zahl der Anmeldungen für Präsenzseminare zurückgegangen ist. Parallel wurden mehr Online-Trainings gebucht. Für nächstes Jahr haben wir unser Online-Angebot noch erweitert.“

