SATA präsentiert Sondermodell True Soul

Wild, schön, lebhaft mutet das Design der neuen SATAjet X 5500 True Soul an. Bunte, fantasievolle Motive wie Drachen, weibliche Schönheiten, Fische, Adler und unter anderem auch ein Totenkopf schmücken die True Soul. Gewährt die bekannte, amerikanische Airbrush-Künstlerin Leah Gall mit ihrem Design Einblicke in ihr eigenes facettenreiches, farbenfrohes Leben?

Bereits die legendäre SATAjet 4000 B Heart & Soul, deren Design aus der „Feder“ Leahs stammte, begeisterte vor rund zehn Jahren Lackierer auf der ganzen Welt.

Das Sondermodell True Soul wird in allen verfügbaren Ausführungen und ausgewählten Düsengrößen der SATAjet X 5500 in HVLP- und RP-Version angeboten. Für beide Technologien gibt es jeweils „I“- und „O“-Düsensätze und beide Varianten sind sowohl in der Standard- als auch der DIGITAL-Ausführung erhältlich. Selbstverständlich ist die Sonderedition SATAjet X 5500 True Soul voll funktionsfähig und durch ihre spezielle Oberflächenveredelung auch für den täglichen Einsatz in der Lackierkabine geeignet. Interessenten können sich jetzt ihr Exemplar beim SATA Fachhändler reservieren.

Das Sondermodell ist limitiert. Erhältlich ist die SATAjet X 5500 True Soul bei allen teilnehmenden SATA-Fachhändlern ab dem 14. September 2021 – nur solange der Vorrat reicht.

www.sata.com

