DeBeer Refinish hat die Zusammensetzung seines MM9214 Metallic-Hellrot-Toners verbessert, für eine noch bessere Farbabstimmung bei strahlend roten Farbtönen mit Candyeffekten. Der Metallic-Hellrot-Toner ist eine lösungsmittelbasierte Mischfarbe für die WaterBase 900+-Serie. Die Debeer-Farbspezialisten haben die Benutzerfreundlichkeit des Toners verbessert, um Werkstätten eine schnelle und einfache Farbabstimmung zu erleichtern; und das sogar für komplexe Candyeffekte. Die verbesserte Rezeptur des Toners ermöglicht eine effiziente Anwendung. Er kann sowohl in einem zweistufigen Applikationsprozess zur Erzielung von Metallic- oder Xirallicfarben als auch in einem dreistufigen Applikationsprozess für Effekt oder Candyfarbtöne eingesetzt werden. Metallic-Hellrot kann ab sofort bestellt werden und ist in 1-Liter-Gebindeeinheiten erhältlich.

www.de-beer.com