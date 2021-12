Neue Polituren von Rot-Weiss

Finish-Spezialist Rot-Weiss erweitert sein Sortiment an Polituren um zwei neue Produkte: Die neuen VOC-freien Feinschleifpasten wurden speziell für die staubfreie Aufarbeitung von Lacken entwickelt. Die Rot-Weiss Hochglanz-Polierpaste Liquid beseitigt Schleifspuren, die etwa einer 2000er-Körnung entsprechen. Somit eignet sie sich für leicht bis mittelstark verwitterte Oberflächen, um z. B. feine Kratzer von der Waschstraße zu entfernen. Das Produkt kann auch für die Aufarbeitung kratzfester Lacke verwendet werden. Die extrafeine Rot-Weiss Top-Glanz-Polierpaste Liquid unterscheidet sich lediglich in ihrer Polierstärke: Sie entfernt staubfrei Schleifspuren mit einer ca. 3000er-Körnung und eignet sich für die Entfernung von leichten Kratzern, Hologrammen und Polierschleiern an Lackoberflächen. So können auch kratzfeste und dunkelfarbige Oberflächen bestens behandelt werden. Die hochwertigen Schleifkörper der beiden Polierpasten glätten schonend die Oberfläche, verleihen anhaltende Farbtiefe und erzeugen einen brillanten Hochglanz. Die Polituren sind in zwei Größen erhältlich, 250 ml und 500 ml.

www.rotweiss24.de