Farbtöne besser beurteilen

Die neue Mipa MCS ColourMatch Magnetschablone erleichtert die Entscheidung, ob ein gewählter Reparaturfarbton zu dem zu lackierenden Fahrzeug passt. An der Schablone lassen sich Farbtonkarte und Spritzmuster ganz einfach befestigen und wieder rückstandslos entfernen. Der Lackierer kann die Magnettafel flexibel am Fahrzeug anbringen und die Farbtöne mit dem Ton des Autos vergleichen. Mit diesem effizienten System kann das Fahrzeug auch aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden, wobei eine Fixierung mit den Händen überflüssig wird. Die Mipa MCS ColourMatch Magnetschablone macht so einen umfassenden Farbtonabgleich möglich und führt schnell und sicher zum richtigen Farbton.

7. August 2019

